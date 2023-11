Eccellenza, Sanpaimola impegnato due volte con la Futball Cava nel giro di tre giorni

Dopo il bruciante finale casalingo contro la Vis Novafeltria, il Sanpaimola torna in campo domenica 5 novembre facendo visita alla Futball Cava Ronco, storicamente avversario “scomodo” e alquanto ostico. La trasferta sarà ripetuta mercoledì 8 novembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, alle ore 20,30. I forlivesi hanno in cassaforte 4 punti in più dei giallorossoblu, 13 in totale, frutto delle 4 vittorie con Bentivoglio (4-1), Vis Novafeltria (2-1), Pietracuta (1-0) e Reno (2-1) e del pareggio 0-0 con Masi Torello. Le ultime 3 vittorie sono arrivate nelle ultime 4 giornate (unica sconfitta 2-1 a Russi) a dimostrazione dell’ottimo stato fisico e mentale della squadra di mister Roberto Biserni.

Per il Sanpaimola mister Andrea Orecchia dovrà scontare la squalifica (causata dal cartellino rosso rimediato nell’ultimo turno) che lo terrà lontano dalla panchina fino al 10 novembre, quindi salterà anche la gara di Coppa Italia: al suo posto debutterà in stagione come primo allenatore Cristopher Battilega, coadiuvato da Davide Gallamini. Squalificato (e dunque indisponibile) anche il centrocampista Alessandro Sabbioni, sempre per via del rosso incassato contro la Vis Novafeltria. Palla al centro alle ore 14,30.