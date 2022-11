Del Duca di fronte al Sanpaimola, Pozzi: "Per noi tutti gli avversari sono ostici"

La situazione in classifica per la Del Duca Grama è difficile e l’avversario è sicuramente tra i più ostici. Allo “Sbrighi” arriva domenica il Sanpaimola, secondo in classica alle spalle della “lepre” Victor San Marino, considerata una sorta di corazzata. Il verdetto sembra segnato, ma proprio contro le formazioni più forti i biancazzurri hanno dato il meglio. A dicembre, all’apertura del mercato, arriveranno sicuramente dei giocatori nuovi a rinforzare la rosa, in questa fase è importante non perdere troppo di vista le dirette concorrenti.

“Ci aspetta una partita complicata - è il commento di mister Enrico Pozzi -, ne siamo tutti consapevoli. Il Sanpaimola è una formazione ben allenata, che corre, organizzata molto bene in campo, un avversario sicuramente complicato. Ma a questo punto per noi tutti gli avversari sono ostici, per cui come sempre cercheremo di affrontarlo con grinta e concentrazione. Abbiamo anche tre squalificati, ma i giocatori che scenderanno in campo sapranno dare ugualmente il loro apporto”.