Calcio, Adriano Esposito va a blindare la difesa del Ravenna

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con Adriano Esposito per il suo passaggio in giallorosso fino al termine della stagione. Difensore centrale di buona prestanza fisica, Esposito può ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre, dotato di buona tecnica si tratta di un giocatore abile non solo nella fase di non possesso ma anche nell’impostazione dal basso. Classe ’99, ha debuttato tra i “grandi” a soli 17 anni nell’Aquila, disputando in due stagioni 51 gare in serie D. Successivamente alla sfortunata esperienza alla Pro Piacenza ha indossato le maglie di Recanatese, Fermana, Pro Vercelli e Folgore Caratese prima di disputare la scorsa stagione con il Desenzano che ha portato ai playoff di serie D.