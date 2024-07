Calcio, il Ravenna conferma il suo perno difensivo: rinnovato il contratto di Esposito

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per la permanenza in giallorosso di Adriano Esposito anche per la stagione 2024/25. Il classe '99 nella stagione passata è stato il perno della difesa giallorossa ed il giocatore con più minuti sulle spalle, ben 3152, partendo titolare in tutte le gare di campionato e saltando solo l’andata dei playoff per aver raggiunto la 5^ ammonizione. Un campionato di livello altissimo e un’affidabilità che ha contribuito in modo determinante a rendere la difesa giallorossa la migliore d’Italia dalla serie A alla serie D. La conferma di Esposito, unita alle altre già annunciate, si colloca in una prospettiva di continuità partendo da quanto di buono fatto nella passata stagione, per rilanciarsi verso un progetto ancora più ambizioso.