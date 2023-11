Promozione, il Faenza batte di misura il Cattolica

Ritorna alla vittoria il Faenza Calcio che si impone 1-0 sul Cattolica 1923. E’ stata una partita ben giocata dalle due squadre, sempre pronte a proporre azioni, ma molto attente in fase di copertura. Così pochi sono stati i tiri verso lo specchio della porta e solo su calcio di rigore realizzato da Gjordumi, la squadra di Agostino Vezzoli ha avuto la meglio su quella dell’ex Gian Luca Righetti.

La partita

Il Faenza costruisce la prima occasione con Lucarelli che conclude dalla distanza, ma senza inquadrare la porta. Per il Cattolica replica Cancelliere che in velocità fa partire un insidioso cross che si spegne di poco sul fondo accompagnato dal portiere Ravagli che poi si supera recuperando il pallone smorzato da Karaj e anticipando Battistoni. Dalla parte opposta è Alessandrini a uscire con prontezza su Lucarelli. Alla mezz’ora l’occasione ghiotta capita a Cancelliere che si trova a tu per tu con Ravagli, bravissimo a chiudere lo specchio della porta e respingere, poi Karaj allontana.

Al 12’ del secondo tempo, il Faenza passa in vantaggio. Azione di Gimelli che mette al centro dell’area dove Lucarelli colpisce di testa la palla che tocca il braccio di Ndiakhoupa. L’arbitro indica il dischetto e Gjordumi realizza con precisione nonostante il tentativo di Alessandrini. Il Faenza cerca di raddoppiare e gode di maggiori spazi. Così una bella combinazione tra Lucarelli e Tuzio porta quest’ultimo al tiro che manda il pallone sull’esterno della rete. Ancora Tuzio, gran protagonista, esplode un gran bolide dalla distanza sulla respinta della difesa a un cross dell’inesauribile Marocchi, ma trova il portiere Alessandrini bravo e reattivo a opporsi con i pugni. Dopo un colpo di testa di Albonetti che spedisce il pallone di poco alto sopra la traversa, è Cuomo per il Cattolica a provarci, ma la sua conclusione da posizione defilata trova Ravagli attento alla parata a terra. Finisce così 1-0. Sabato 25 novembre, il Faenza sarà impegnato nell’anticipo in trasferta sul campo del Bellariva Virtus, per poi tornare al “Bruno Neri” il 29 novembre per il match di Coppa contro l’Atletico Castenaso.

Tabellino

Faenza – Cattolica 1-0

Faenza: Ravagli, Di Marco (44’ st Brusi) Gimelli, Gabrielli, Karaj, Tuzio, Marocchi, Benini (9’ st Albonetti), Lucarelli, Pezzi, Gjordumi. A disposizione: D. Fabbri, Shermadhi, Caroli, Manaresi, Zani, Emiliani. All. Vezzoli

Cattolica 1923: Alessandrini, Mingucci, Checchi (32’ st Lorenzi), Mercuri, Ndiakhoupa (13’ st Monceri), Valeriani, Cancelliere (19’ st Ripa), Tamagnini, M. Battistoni (13’ st Pruccoli, 26’ st Morelli), Cuomo, Galassi. A disposizione: Giardini, Pivi, L. Battistoni. All Righetti

Arbitro: Rafaiani di Bologna – assistenti Guizzardi di Lugo e Silvestri di Ferrara

Reti: 12’st Gjordumi (r)

Ammoniti: Lucarelli, Alessandrini, Mingucci

Recupero: 2’-4’