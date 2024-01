Promozione, il 2024 del Faenza comincia con una rocambolesca sconfitta: festeggia il Classe

Trova il carbone nella calza della Befana il Faenza Calcio che viene battuto 2-3 dal Classe. Una piccola rivincita per il mister ospite Andrea Folli, ex di turno, che si è così rifatto della sconfitta dell’andata. Rispetto ad allora il Classe, rinforzato, diverso e più attento, meritando il successo su un Faenza apparso invece irriconoscibile. Unica nota positiva, nella sconfitta, la prestazione del portiere Ruffilli che ha sfoderato grandi interventi evitando guai peggiori. La pausa di fine anno ha nuociuto ai manfredi di mister Vezzoli che dovrà ora esser bravo a riuscire a ricaricare i suoi dopo questa brutta sconfitta. Nel prossimo turno, il 14 gennaio, il Faenza è atteso a un immediato riscatto sul non facile campo del Civitella, ma la risposta dovrà esserci.

La partita

Che la giornata non promettesse niente di buono è stato evidente dai primi minuti con il Classe a controllare il gioco e a rendersi pericoloso. Gli ospiti biancorossi costruiscono la prima ghiotta occasione da gol al 12’ su una ripartenza da calcio d’angolo del Faenza battuto malamente: Andalò, vanamente rincorso da De Marco, arriva in area e tira a botta sicura, ma Ruffilli in uscita di piede evita il gol con una super parata. Sei minuti dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo, Gramigna in area si fa spazio e gira verso la porta, ma l’attento Ruffilli si accartoccia a terra e para. Il Faenza si fa finalmente vedere con un pallonetto di Lucarelli che non dà problemi a Lofiego, ma è un episodio soltanto perchè il Classe riparte e segna al 24’ quando su cross di Cavallari, è Polidori ad anticipare l’avversario e di testa incrociare con destrezza insaccando. La squadra biancorossa sfiora poi il raddoppio quando Parisi liberato in area da un rimpallo si trova a tu per tu con Ruffilli che con una prodezza gli devia il tiro scoccato da due metri. Poi ancora Parisi ci prova, ma la sua conclusione è attutita da Manaresi che permette a Ruffilli di parare ancora. Il Faenza, in una delle poche occasioni del primo tempo, riesce a pareggiare nel recupero. Su calcio di punizione quasi al limite dell’area, Benini indirizza in area generando una mischia e poi va a raccogliere il pallone dalla parte opposta scaraventandolo in rete con un bel diagonale.

Nel secondo tempo, il Faenza inizia con piglio diverso. Bella azione di Marocchi che con una botta dalla distanza impegna in una difficile respinta Lofiego che poi ribatte pure su Benini. E’ proprio dal calcio d’angolo calciato dal centrocampista biancoazzurro che Lucarelli anticipa i difensori e il portiere del Classe e di testa spinge la sfera in rete. Il Classe non ci sta e reagisce con vigore mettendo in apprensione il Faenza che è in evidente difficoltà su ripartenze e tiri piazzati. In una di queste occasioni, il pallone arriva a Parisi solo davanti a Ruffilli che ancora una volta da due metri respinge ed evita un gol fatto. Il portiere biancoazzurro si erge ancora a protagonista per due volte su Furfari, il quale poi di testa conclude alto. Il gol del pari è però nell’aria e arriva al 23’ quando su mischia generata da calcio piazzato, ancora una volta gli ospiti possono andare al tiro: Ruffilli dice di no respingendo, ma per Ferrani liberissimo sulla linea è facile insaccare. Lo stesso giocatore biancorosso spreca poi una colossale occasione mettendo sopra la traversa il pallone da pochi metri. Il terzo gol del Classe è però rimandato di poco e arriva su una azione “sporca”, a differenza delle tante limpide costruite. Possibile fallo a centrocampo in contrasto su Benini, ma l’arbitro Orlando fa proseguire e il pallone arriva a Maiolani che supera in velocità l’avversario e batte Ruffilli in disperata uscita con un rasoterra. Il Faenza, ferito, ha l’occasionissima per pareggiare, ma Gjordumi, solo davanti a Lofiego liberato da un passaggio di Pezzi, spreca passando in pratica il pallone al portiere avversario.

Tabellino

Faenza – Classe 2-3

Faenza: Ruffilli, Tuzio, De Marco, Gabrielli, Manaresi (29’ st Karaj), Prati, Marocchi (12’ st Bertoni), Benini (44’ st Zani), Lucarelli, Pezzi, Gjordumi. A disposizione: Fabbri, Caroli, Emiliani, Albonetti, Bagnolini. All. Vezzoli

Classe: Lofiego, Gramigna, Cavallari, Ferrani, Temporin, Ragazzini, Lika, Polidori, Furfari (45’ st M. Rocchi), Parisi, Andalò (24’ st Maiolani). A disposizione: Giannuzzo, Santarelli, Stefani, Pellegrino, A. Rocchi, Foresio. All. Folli

Arbitro: Orlando di Modena – assistenti: Giacomoni e Vigile di Cesena

Reti: 24’pt Polidori, 46’ pt Benini, 10’ st Lucarelli, 23’ st Furfari, 39’ st Maiolani

Ammoniti: Pezzi, Gabrielli; Polidori

Angoli: 6-8

Recupero: 2’ – 4’