Promozione, Faenza fermato sul 2-2 dalla Due Emme

Il Faenza Calcio non va oltre il 2-2 casalingo con la Due Emme di Mercato Saraceno. Il risultato maturato allo stadio “Bruno Neri” è sostanzialmente giusto. La squadra biancaozzurra di mister Vezzoli non è apparsa in una delle sue migliori giornate perché ha offerto troppo il fianco alla formazione ospite di mister Madonia che ha affrontato la gara a viso aperto e con lo spirito giusto, difendendosi con ordine per ripartire in velocità.

La partita

Già al primo minuto Collini imbecca Pasini che, entrato in area, evita Karaj e conclude debolmente in diagonale permettendo a Fabbri di parare senza problemi. Il Faenza costruisce azioni in serie, ma non ha successo. Comincia Gabrielli con un colpo di testa che manda la sfera sopra la traversa, poi Bagnolini interviene con il tempo giusto in spaccata su cross di Gimelli, ma il pallone finisce di poco alto, infine è Gjordumi che, ben servito da Pezzi, spedisce a lato. La replica della Due Emme è affidata al guizzante Pasini che offre un buon pallone a Bergamaschi che spreca con un tiro fiacco. Al 35’ il Faenza va vicino al gol quando una ficcante incursione di Gimelli favorisce la botta di sinistro di Prati che trova la prodezza del portiere Cappelli a deviare in angolo. Passano quattro minuti e la Due Emme passa in vantaggio. Gjordumi rinvia in modo impreciso e con un rimpallo la sfera arriva ad Artieri il quale si invola verso l’area di rigore manfreda dove evita il giovane portiere Fabbri in disperata uscita e mette in fondo al sacco con un rasoterra. Il vantaggio ospite dura meno di un minuto: Gimelli prova la percussione e mette al centro il pallone che colpisce un avversario e raggiunge Benini il quale, molto defilato, saetta a rete con un bellissimo tiro dal basso verso l’alto che vale il pari. Dopo un’ opportunità non sfruttata da Gjordumi, imbeccato dal guizzante Marocchi, il primo tempo si conclude con una incursione di Pasini della Due Emme, fermato con esperienza da Manaresi all’ultimo istante prima del tiro.

Nella ripresa il Faenza parte con il piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 4’ grazie a una pregevole azione combinata di Gimelli e Pezzi il cui cross preciso trova l’impatto perfetto di Bagnolini che di destro anticipa l’avversario diretto e manda il pallone sotto la traversa. Il Faenza viene però raggiunto tre minuti dopo. Su un calcio di punizione accordato per motivi poco comprensibili dalla tribuna, Giordani tira una sassata che Fabbri respinge, ma non è assistito dai compagni di difesa che non liberano l’area e il bomber Collini non perdona. La Due Emme insiste e sempre in contropiede per due volte si rende pericolosa con Pasini, prima impreciso, poi bloccato da Fabbri. Il Faenza si porta con orgoglio in avanti e costruisce azioni in serie, prima con Lucarelli “murato” al momento del tiro, poi con Gabrielli il cui colpo di testa è preda di Cappelli che poi ferma ancora Lucarelli. Al termine di una ripartenza, Collini della Due Emme impegna Fabbri, poi è ancora disperatamente Faenza con Gjordumi che si vede negare il gol da Cappelli per due volte, ma non c’è nulla da fare e il risultato non cambia. Il Faenza sarà ancora al “Bruno Neri” domenica 1 ottobre per affrontare in campionato il Torconca Cattolica e in coppa mercoledì 4 ottobre lo Sparta Castel Bolognese.

Tabellino

Faenza – Due Emme 2-2

Faenza: Fabbri, Karaj (14’ st Tuzio), Gimelli, Gabrielli, Prati, Manaresi (25’ st Bertoni), Marocchi, Benini, Bagnolini (14’ st Lucarelli), Pezzi, Gjordumi. In panchina: Ravagli, Shermadhi, Albonetti, Zani, Emiliani. All. Vezzoli

Due Emme 1992: Cappelli, Bucci (14’ st Minozzi), Giacobbi, Giordani (35’ st Averardi), Corbara, Montesi, Altieri, Yabre, Collini, Pasini (32’ st Cattedra), Bergamaschi (18’ st Faeti). In panchina; Genovese, Mambelli, Baroni, Longo, Dilisa. All. Madonia

Arbitro: Tassi di Finale Emilia, assistenti Hounga di Cesena e Guizzardi di Lugo

Reti: 39’ pt Altieri, 40’ pt Benini, 49’ st Bagnolini, 52’ st Collini

Ammoniti: Bertoni, Marocchi, Pezzi; Pasini, Altieri --- Angoli: 10-4 ----------Recupero: 0’-5’