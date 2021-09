Calcio, il Faenza esonera Moregola. Martedì si conoscerà il suo successore

Si separano le strade del Faenza calcio e dell’allenatore ravennate Alessandro Moregola, che è stato sollevato dall’incarico. In panchina, per la partita pareggiata 1-1 con la Comacchiese, è andato l’allenatore della Juniores, Nicola Cavina.

Così il Faenza in un comunicato svela che presto si conoscerà il nuovo nome per la sua panchina: "La società biancoazzurra, mentre ringrazia Alessandro Moregola per la collaborazione degli ultimi anni, prima come tecnico del settore giovanile e poi alla guida della Prima Squadra, comunica che il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato martedì 28 settembre alla ripresa degli allenamenti".