Promozione, poker del Faenza a Bagnacavallo: la vetta dista una sola lunghezza

Cresce il Faenza che vince sul campo di un tonico Bagnacavallo. Il risultato finale 2-4 conferma il buon momento dei biancoazzurri e il talento di Giacomo Lanzoni, determinante in avanti.

La partita

La gara inizia con una fase di studio, poi la squadra biancoazzurra di Valdifiori si rende pericolosa per due volte. Prima (18’) con una bella girata di Riviello, ben controllata dal portiere, poi con Bertoni che mette al centro un bel cross su cui Pietro Lanzoni non riesce a finalizzare. Il Bagnacavallo si affida soprattutto a lanci lunghi per Ndiyae, che Francesco Lanzoni ha il suo daffare ad arginare, ma lo fa con successo, a parte l’occasione in cui l’attaccante biancorosso conclude con un bel tiro a lato di un metro. Al 35’ il Faenza passa in vantaggio grazie a Conti che dal limite dell’area di rigore aggancia il pallone e lo calcia a rete non dando scampo a Merendon, un vero eurogol. Il Bagnacavallo replica e dopo sei minuti pareggia con Ricci che mette a segno da centro area intervenendo su un bel cross da destra. Allo scadere del primo tempo, la squadra di Valdifiori torna avanti quando Giacomo Lanzoni semina gli avversari con azione partita dalla sua area e serve Bertoni, il quale tira con prontezza trovando la risposta del portiere Merendon che respinge la palla su cui si avventa Riviello a cacciare in rete 1-2.

Nella ripresa, il Bagnacavallo spinge subito alla ricerca del pari e l’estremo biancoazzurro Ravagli è bravo a parare in mischia la conclusione ravvicinata di Ricci. E’ poi Bertoni che esplode un diagonale dal vertice dell’area di poco a lato. Al 10’ il pareggio del Bagnacavallo su calcio di rigore realizzato da Signani e concesso dall’arbitro per un fallo molto dubbio di Gabrielli su Ndyae. Giacomo Lanzoni prende ancora di più le redini del match e fa valere il suo spessore tecnico con una personale doppietta d’autore. Prima raccoglie al limite dell’area un pallone e lo spedisce nell’angolino basso alla destra del portiere 2-3. Poi parte sulla destra del campo, salta un avversario, fa tunnel a un secondo e da posizione defilata mette in rete 2-4. Tra i due gol, il Bagnacavallo colpisce una traversa con Capirossi, dando un brivido ai manfredi che portano a casa una meritata vittoria e si portano a un punto dalla vetta.

Tabellino

Bagnacavallo: Merendon, Domi (18’ st Mirandola), Signani, Rubbi, Mazzotti (7’ st Fabbri), Francesconi, Ndiaye, Bucci, Ricci, Capirossi, Ghinassi (20’ st David Tunde). A disposizione: Tampieri, Mazzanti, Aquaj, Stanghellini, Rondinelli, Bandini. All. Mazzotti

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, Conti (20’ st Errani), Manaresi (35’ st Ragazzini), Bertoni, Betti (20’ st Savorani), P. Lanzoni, G. Lanzoni, Riviello (41’ st Fossi). In panchina: Luce, Karaj, Venturelli, Pioppo, Bagnolini. All. Valdifiori

Arbitro: Arrigoni di Ravenna – assistenti: Pagliarani e Mancini

Reti: 35 ’ pt Conti, 41’ pt Ricci, 45’ pt Riviello, 10’ st Signani (r), 14’ st e 39’ st Giacomo Lanzoni

Ammoniti: Mazzotti, Conti, Betti