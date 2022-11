Promozione, il Faenza trova la quinta vittoria consecutiva sul campo del Mesola

Dimostra continuità e passo sicuro il Faenza calcio che regola in trasferta 2-1 l’ostico Mesola. La squadra biancoazzurra di Andrea Folli ha confermato la propria solidità e, nonostante cinque assenze, tra cui quelle del bomber Ferri e di Costa, ha saputo gestire tutta la partita: nel primo tempo mettendo in campo buone trame, nel secondo reggendo l’urto dell’avversario e rendendosi pericoloso in contropiede. Una vittoria meritata, la quinta consecutiva per un Faenza intraprendente e al tempo stesso equilibrato, capace di neutralizzare la fisicità del Mesola, capace di affidarsi solo a lanci lunghi senza mai impensierire i manfredi. Domenica 4 dicembre i manfredi sono attesi da una nuova trasferta a Osteria Grande nel bolognese.

La partita

La gara si apre con un forte tiro dalla distanza di Marandella che Ravagli devia in angolo con prontezza. Poi il Faenza passa. Al 21’ Albonetti calcia un corner e capitan Gabrielli entra con prontezza, anticipa la difesa ferrarese e di destro manda il pallone all’incrocio. I padroni di casa non riescono a trovare spazi davanti agli attenti manfredi. Al 27’ una conclusione di Bertoni è deviata sull’esterno della rete. Per i locali ci prova Pittaluga, ma il suo rasoterra è debole e facile la parata di Ravagli.

Nella ripresa, pur dovendo fronteggiare la reazione del Mesola alla ricerca del pari, è il Faenza a incidere di più. Al 72’ Pietro Lanzoni obbliga l’ex Calderoni ad alzare sopra la traversa e lo punisce poi nell’azione successiva, da poco sopra il dischetto del rigore, con un gran tiro di destro al volo che gonfia la rete: 0-2. Finale d’orgoglio del Mesola. All’81’ Lucci trova Zemelo in area, ma il suo colpo di testa termina alto. Due minuti dopo Vianello crossa per Boscolo Anzoletti, che dimezza lo svantaggio. Il Faenza non si scompone e va vicino al tris all’88’: Giacomo Lanzoni su calcio di punizione supera Calderoni indirizzando il pallone che colpisce la parte inferiore della traversa, poi rimbalza a terra, pare oltre la linea e poi esce. L’arbitro convalida il gol, poi su segnalazione del guardalinee non convalida e fa proseguire. Allo scadere si accende una contesa tra i giocatori, ma poi il fischio finale sancisce la conclusione di una gara a tratti spigolosa con due espulsi tra i ferraresi e ben dieci ammoniti in totale.

Tabellino

Mesola – Faenza 1-2

Mesola: Calderoni, Lucci, Vianello (84’ Merighi), Manari, Pittaluga, Perini, Malagutti (75’ Durante), Marandella (51’ Mirontsev), Boscolo Zemelo, Boscolo Anzoletti, Berardi. In panchina: Guarnieri, Marangon, Bovolenta, Mazzocchi, Bellemo, De Giorgi. All. Salvagno

Faenza: Ravagli, Venturelli, Albonetti, Gabrielli, Bertoni, Navarro, Savorani (71’ G. Errani) Betti (55’ Tuzio), Ndiaye (75’ F. Lanzoni), G. Lanzoni, P. Lanzoni (85’ De Marco). In panchina: Focaccia, Morganti, Emiliani, Ceroni. All. Folli

Arbitro: Gjuzi di Bologna, assistenti Proetto (Cesena) e Mancini (Rimini)

Reti: 21’ Gabrielli (F), 73’ P. Lanzoni (F), 83’ Boscolo Anzoletti (M)

Espulsi all’83’ Durante (M) per fallo da ultimo uomo e al 95’ Boscolo Anzoletti (M) per proteste.

Ammoniti Marandella, Boscolozemelo, Pittaluga, Lucci, Mirontsev, Perini;

Albonetti, Gabrielli, Betti, P.Lanzoni