Promozione, Faenza sconfitto dal Mesola: sfumano i playoff

Finisce il cammino del Faenza, sconfitto al “Bruno Neri” 2-3 dal Mesola che accede ai playoff ai danni dei manfredi. I ferraresi biancoazzurri sono stati favoriti dagli episodi rispetto ai padroni di casa, domenica per ragioni di ospitalità con la terza maglia granata, che si conferma ancora una volta poco fortunata. La partita è stata giocata a viso aperto dalle due squadre nonostante il gran caldo che ha portato l’arbitro a decretare soste per far idratare i giocatori e la terna.

La partita

Pronti via e subito il Faenza vicino al gol. Betti recupera palla e taglia il campo con un preciso traversone che trova Pioppo abile a convergere e servire in profondità Giacomo Lanzoni il cui diagonale rasoterra si perde di un soffio sul fondo. La replica del Mesola è del vivace russo Mirontsev che se ne va in contropiede e conclude in diagonale trovando però la deviazione straordinaria del portiere Ravagli in angolo su cui sviluppi Bellemo spedisce alto sopra la traversa. Dalla parte opposta, dopo un lento tiro di Pioppo facilmente controllato da Calderoni, è proprio l’ex di turno portiere del Mesola a compiere una prodezza deviando il pallone calciato in modo perfetto da Manaresi su calcio di punizione dal limite. Botta e risposta nel giro di pochi minuti. Il russo Mirontsev ci prova dalla distanza e colpisce il montante con Ravagli sulla traiettoria. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Giacomo Lanzoni sfiora ancora il bersaglio. Il gol del Mesola arriva al primo minuto di recupero. In mischia svetta il centrale Perini che insacca 0-1. Il vantaggio dura però meno di due minuti perché la replica del Faenza è immediata con Francesco Lanzoni che va via sulla fascia e mette al centro un bel pallone su cui irrompe Pietro Lanzoni e insacca 1-1.

Nel secondo tempo subito il Faenza subito in avanti con tiro alto di Betti, ma appena dopo la doccia fredda quando ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato Manari trova lo spiraglio giusto: 1-2. Poco passa e il Mesola fa tris grazie a Mirontsev che se ne va in ripartenza, arriva in area inseguito da Venturelli che ne ferma il tiro, ma il rimpallo favorisce la punta ferrarese che fredda Ravagli: 1-3. Il Faenza si butta generosamente in avanti e accorcia con il centrale Gabrielli che in spaccata corregge in rete il cross di Nicola Albonetti. E’ il 2-3 ma non basta per evitare una sconfitta tutto sommato immeritata. Nello sport però la sorte aiuta chi sbaglia meno, il Mesola in questo caso.

Tabellino

Faenza-Mesola 2-3

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, Betti (20’ st Riviello), Gabrielli, Venturelli, Manaresi (20’ st Karaj), Costa, Missiroli, G. Lanzoni (40’ st Ceroni), P. Lanzoni (27’ st N. Albonetti), Pioppo (27’st Bagnolini). A disp. Tassinari, Bertoni, Savorani, Errani. All. Valdifiori

Mesola: Calderoni, Lucci, Falvo, Manari, Pittaluga (20’ st Casette), Perini, Mirontsev (25’ st Scabin), Ferrara, Bellemo (30’ st Boscolo Zemelo), Cantelli, Merighi (7’ st Corradin). A disp. Guarnieri, Zanella, Rizzi, Selvatico, Crepaldi. All. Franzoso

Arbitro: Mariano di Bologna – assistenti Pilato di Forlì – Savorani di Lugo

Reti: 46’ pt’ Perini, 48’ st P. Lanzoni, 4’ st Manari, 20’ st Mirontsev, 32’ st Gabrielli

Ammoniti: Gabrielli, Pittaluga, Cantelli, Mirontsev, Falvo

Angoli: 6-6

Recupero: 3’ – 5’