Promozione, il Faenza serve il poker alla Libertas Castel San Pietro

Squadra in casa Faenza

Dà continuità il Faenza calcio che vince la seconda partita di fila segnando quattro gol alla Libertas Castel San Pietro. Il risulto finale (4-1) poteva anche essere più largo e non ci sarebbe stato nulla da dire data l’evidente differenza tecnica, e nonostante la volonterosa condotta di gara degli ospiti.

La partita

Due minuti e il Faenza era già in vantaggio. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, capitan Luca Gabrielli di testa colpiva il pallone che andava sulla traversa e sul rimbalzo era prontissimo Ferri a mettere dentro ancora di testa 1-0. Dopo un tiro di Ibrahima parato da Bartolotti, al 10’ già il raddoppio ancora con il centravanti Ferri, abile a girare di sinistro in rete la sfera ricevuta da Pietro Lanzoni autore di una bella azione sulla fascia. 2-0 La punta biancoazzurra manca di poco il tris quando riesce ad evitare il portiere castellano, ma il difensore Ravaglia salva quasi sulla linea ripiegando in tempo. La Libertas si fa vedere solo con un tentativo di Petrullo dalla distanza.

Nel secondo tempo è sempre Faenza che sfiora il gol con Ibrahima e poi centra il bersaglio con Pietro Lanzoni pronto a ribattere in rete il pallone respinto dal portiere Bortolotti su tiro del fratello Giacomo. 3-0 I biancoazzurri sbagliano gol già fatti prima con Giacomo Lanzoni e poi con Betti che spediscono alto incredibilmente da posizione favorevole. La Libertas Castel San Pietro ha una reazione di orgoglio e segna il punto della bandiera grazie a Parigi che riprendendo il pallone al limite inventa una traiettoria imparabile. 3-1 Il Faenza ristabilisce le distanze prima del fischio finale perché Giacomo Lanzoni viene atterrato da Ravaglia e realizza il calcio di rigore conseguente spiazzando il portiere Bortolotti. 4-1

Tabellino

Faenza-Libertas Castel San Pietro 4-1

Faenza: Ravagli, Tuzio, Albonetti, Lu.Gabrielli, Bertoni (44’ st G.Errani), Navarro, Ibrahima (22’st Savorani), Costa, Ferri (25’st Betti), G.Lanzoni, P. Lanzoni (34’st F. Lanzoni). In panchina: Luce, Venturelli, Emiliani, L. Errani, S. Albonetti All. Folli

Libertas Castel San Pietro: Bortolotti, Sasso, Lo. Gabrielli (40’st Conti), Tassi, Ravaglia, Negroni, F.Giangregorio (10’st Parigi), Grosso, Petrullo (47’st D.Giangregorio), Di Santo (15’st D.Borsetti), T. Borsetti (1’st Masouidi). A disp. Falivena, Venturoli, Balducci, Cavina. All.Tinti

Arbitro: Nid di Bologna – assistenti D’Errico di Modena e Marasco di Bologna

Reti: 2’pt e 10’pt Ferri, 27’ st P. Lanzoni, 39’st Parigi, 48’st G.Lanzoni rig.

Ammoniti: Grosso, Ravaglia, Parigi

Recupero: 1’ -6’

Angoli: 5-3