Promozione, il Faenza ritrova la vittoria: poker vincente a Portomaggiore

Inverte la rotta il Faenza calcio che va a vincere 4-0 a Portomaggiore, con la Portuense Etrusca, arrotondando il successo della gara di andata. La squadra biancoazzurra ha giocato un match attento, con il chiaro obiettivo di fare punti importanti per mantenere una posizione tranquilla in classifica e chiudere la stagione programmando il rilancio. Dalla parte opposta la Portuense, priva di alcuni giocatori, non ha fatto la miglior partita ed è stata travolta.

La partita

Faenza determinato fin dai primi minuti a cercare la rete con Tuzio che spara a lato. Per due volte è impreciso Missiroli che prima spreca un buon pallone poi aggancia bene in area, ma alza la girata. E’ il prologo al gol che arriva al 23’ quando Pietro Lanzoni sull’uscita di Othmani, indirizza a rete il pallone che Sovrani rincorre, ma ferma un passo oltre la linea. Al 32’ la Portuense si fa vedere con Telloli, che salta il portiere, poi perde il tempo per la conclusione. Due minuti dopo su un tiro di Betti, Othmani risponde e Pietro Lanzoni mette sopra la traversa.

Nella ripresa ancora Faenza. Su una uscita avventata di Othmani che respinge corto, Bertoni tira e Sorghini salva sulla linea. Il raddoppio manfredo arriva poco dopo quando Giacomo Lanzoni se ne va in contropiede e supera Othmani in uscita. Al 15’ il Faenza fa tris e Pietro Lanzoni doppietta: Bolognesi contrasta in modo morbido Savorani che gli porta via il pallone e mette sul secondo palo per l’accorrente Pietro Lanzoni che centra il bersaglio in diagonale. La Portuense prova a costruire qualcosa, ma è il Faenza a fare poker: cross di Missiroli da destra per l’efficace schiacciata di testa di Ambrogetti sul secondo palo. Prossimo match domenica 2 aprile (ore 15.30) allo stadio “Bruno Neri” ancora con una squadra ferrarese, il Mesola, che è in corsa per i playoff, ma che è stata sconfitta all’andata a domicilio dai manfredi. E’ l’occasione per fare i punti necessari per allontanare definitivamente la zona play out.

Tabellino

Portuense Etrusca - Faenza 0-4

Portuense: Othmani, Sorghini, Sarto, Bolognesi, Sovrani, Mazzoni, Mahmoudi (16’ st Nicolasi), Telloli (37’ st Di Francesca), Allegrucci, Laghi, Pierfederici (28’ st Roverati). A disp. Peverati, Juin, Vitali, Bentivoglio, Sibi, Meli. All. Del Mastio sostituito in panchina da Simoni

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, Tuzio, Bertoni, Navarro, Gabrielli, P. Lanzoni (28’st De Marco), Betti, Missiroli, G. Lanzoni (36’ st Bagnolini), Savorani (26’ st Ambrogetti). A disp. Luce, Shermadhi, Karaj, Ceroni, Errani. All. Casamenti

Reti: 23’ pt e 15’ st P. Lanzoni, 10’ st G. Lanzoni, 33’ st Ambrogetti

Arbitro: Mazzanti di Imola– assistenti Ravaioli di Forlì e Zampaglione di Cesena

Note: ammoniti Mazzoni e Pierfederici