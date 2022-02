Promozione, il Faenza al lavoro per preparare la difficile trasferta contro la capolista

Il Faenza calcio ha ripreso gli allenamenti da una quindicina di giorni, in vista della ripresa del campionato di Promozione, fissata per domenica 27 febbraio, in trasferta a Comacchio sul campo della capolista. Dopo il turno del 19 dicembre, il torneo è stato sospeso per l’emergenza sanitaria e i giocatori biancoazzurri hanno proseguito a casa allenamenti individuali concordati con lo staff tecnico guidato da mister Nevio Valdifiori e dal preparatore atletico Francesco Di Nunzio. Il ritorno agli allenamenti collettivi, secondo il protocollo sanitario sportivo scandito dalle tappe del cosiddetto “return to play”, ha riportato la squadra a riassaporare il terreno di gioco.

“Siamo solo all’inizio – dice il mister Nevio Valdifiori – di un percorso di ripartenza non facile per evidenti problematiche comuni a tutte le squadre. Il nostro obiettivo è di essere pronti per la prima gara, fondamentale per la nostra stagione. Ho trovato i ragazzi attenti e motivati”. Il Faenza ha effettuato un primo test con il Del Duca Grama, squadra di Eccellenza, terminato 1-1. Sabato prossimo, altro test contro il Classe, compagine di categoria superiore, per arrivare poi al ritorno a gare ufficiali. Anche la Under 19 Juniores e tutto il settore giovanile biancoazzurro, è ripartito il programma di allenamenti in vista della ripresa dei campionati che sarà graduale, dal 26 febbraio.