Promozione, Faenza abbattuto in casa dall'Atletico Castenaso

Ancora un boccone amaro per il Faenza che cade in casa 0-2 con l’Atletico Castenaso. Un risultato pesante per i manfredi, che hanno subito due reti in altrettante occasioni costruite dalla squadra bolognese, cinica nel capitalizzare le opportunità. Dopo il gol all’inizio del primo tempo, la squadra blu-amaranto ha controllato quella biancoazzurra e ha messo al sicuro il risultato a pochi minuti dalla fine in contropiede. Domenica 12 febbraio (ore 14.30) il Faenza sarà impegnato a Sesto Imolese con l’obiettivo di fare punti dopo due sconfitte consecutive, visto che poi la successiva incontrerà la capolista Massa Lombarda.

La partita

L’Atletico Castenaso, squadra esperta, va in vantaggio al 13’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo evitabile per i manfredi, Pappalardo si fa luce sulla fascia e con un preciso cross mette al centro il pallone agganciato e spedito in rete dal capitano Arcesilai. La reazione dei manfredi, timida e confusa, si concretizza in un tiro dalla distanza di Missiroli, facilmente parato da Musiani, e in una rovesciata di Pietro Lanzoni alta sopra la traversa.

Nella ripresa i biancoazzurri entrano in campo con maggiore determinazione e sfiorano il pari quando Bertoni da appena fuori area con un gran tiro mette in difficoltà Musiani bravo a deviare il pallone in angolo. Ci prova poi Albonetti che conclude in rovesciata sopra la traversa una bella azione in linea. Poi è Missiroli a fare provare un brivido al portiere ospite con un rasoterra che esce di poco a lato. Mentre il Faenza preme alla ricerca del pari, l’Atletico Castenaso contiene ed è letale in contropiede a pochi minuti dalla fine quando “il mago” Semprini resiste alla trattenuta di De Marco a centrocampo e riesce a far filtrare il pallone in verticale per Crimi che supera Ravagli in disperata uscita. Ci mette l’orgoglio e si ributta in avanti il Faenza, ma trova solo una punizione dal limite battuta da Ambrogetti, ma parata da Musiani.

Tabellino

Faenza: Ravagli, Albonetti, De Marco, Gabrielli, Bertoni (28’ st Ambrogetti), Venturelli, Missiroli, Costa (43’ st Tuzio), P. Lanzoni, G. Lanzoni, Betti (10’ st Bagnolini). A disposizione: Luce, F. Lanzoni, Navarro, G. Errani, E. Ceroni, Savorani. All. Folli

Castenaso: Musiani, Negrini, Alberti (12’ st Crimi), Pappalardo, Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni, Macaluso (27’ st Capitanio), Boni (34’ st Frison), Mezgour (12’ st Meacci), Vinjolli (30’ st Semprini). A disp.: Rocchi, Napolitano, Galluccio, De Brasi. All. Mazzoni

Arbitro: Donati di Rimini – assistenti: Panzavolta di Forlì e Arena di Parma

Reti: 13’ pt Arcesilai, 42’ st Crimi

Ammoniti: Bertoni, Costa, De Marco; Macaluso, Alberti, Vinjolli, Capitanio, Musiani

Angoli: 3-3

Recupero: 1’ – 4’