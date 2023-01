Dopo il successo sull'Argentana, il Faenza vuole dare continuità al suo cammino contro il Fosso Ghiaia

L’obiettivo per il Faenza calcio nel match di domenica 22 gennaio (ore 14.30) contro il Fosso Ghiaia allo stadio “Bruno Neri” è dare seguito alla vittoria ottenuta nel primo match del girone di ritorno sull’Argentana. La squadra biancoazzurra di mister Andrea Folli dovrà ancora fare a meno degli infortunati lungo degenti Karaj (mai impiegato in stagione) e Nicola Albonetti a cui si aggiungono il titolare Costa, per altro anche squalificato, e il giovane Bagnolini che è rientrato negli ultimi minuti della vittoriosa partita della Juniores e andrà in panchina. Pronto invece il vice capitano Alessandro Albonetti al rientro come capitan Gabrielli e Bertoni che hanno scontato il turno di squalifica.

La squadra avversaria bianconera è affidata al mister Alessandro Moregola, tecnico ravennate che ha guidato il Faenza nelle stagioni più difficili, quelle della pandemia, ed ha accettato una difficile sfida. La formazione bianconera del presidente Casanova è stata infatti profondamente rinnovata, con quasi 20 nuovi giocatori in rosa. Moregola si è messo al lavoro con la grande professionalità dimostrata a Faenza per crescere i giovani, ruolo che ha sempre svolto con successo in carriera. Accanto al mister Moregola, altri ex biancoazzurri sono l’attaccante Riccardo Riviello, il difensore Giovanni Vecchi e il dirigente Davide Foschini.

Il Fosso Ghiaia ha scontato il rinnovo dell’organico che ha comportato necessari tempi per trovare l’amalgama tra i componenti di un gruppo giovane. Ha perso per strada alcuni punti, come con il Castel San Pietro, lo Spiv (vittorioso al 94’) e il Mesola, e occupa una posizione in classifica che non deve trarre in errore, perché poteva essere più in alto.

A dirigere il match sarà coadiuvato da Matteo Soverini di Bologna, coadiuvato da Giovanni Ferretti di Bologna e Norman Libassi di Forlì.