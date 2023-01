Contro il Fanfulla non bastano Guidone e Venturini: Ravenna raggiunto da un rigore nel recupero

Secondo pareggio consecutivo per il Ravenna, che dopo il 2-2 contro l'Aglianese viene fermato sull'1-1 dal Fanfulla. La tredicesima rete in campionato di Guidone e il rigore parato da Venturini non bastano per portare a casa i 3 punti: al secondo minuto di recupero della ripresa De Angelis non sbaglia il secondo tiro dagli 11 metri, dopo aver fallito il primo. Sfortunati i giallorossi quando al 5' perdono Boccardi per infortunio, sostituito da Luciani, ma un minuto più tardi Guidone firma il vantaggio ribadendo in rete dopo la parata di Cizza sempre sul suo tentativo al volo su assist di Grazioli. Il capitano sfiora la doppietta con un diagonale, poi nella ripresa è protagonista Venturini, bloccando un rigore a De Angelis dopo il fallo di Magnanini sull'attaccante. Ma al 92' il contatto falloso nell'area romagnola tra Luciani e Oddalo permette a De Angelis di farsi perdonare segnando dagli 11 metri il gol del pari. Domenica prossima il Ravenna, nono ma a -1 dal quinto posto che vale i playoff, ospiterà il Crema al Benelli.