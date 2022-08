Calcio, Maicol Ferrari torna al Classe

Nuovo difensore a disposizione tra le fila del Classe di Davide Succi, Maicol Ferrari (classe 2001) torna infatti a vestire biancorosso. Dopo le giovanili di Forlì, SPAL e Cesena, nella stagione 2018-2019 fa il suo esordio in Serie D con i Galletti. Viene poi girato in prestito, nella stessa stagione, al Classe nella storica partecipazione in Serie D. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Marignanese, Medicina Fossatone e Russi in Eccellenza.