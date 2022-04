Eccellenza, un finale di stagione ricco di soddisfazioni per la Del Duca Grama

È stato sicuramente un fine settimana straordinario per l’ASD Del Duca Grama, che ha festeggiato non solo la permanenza nella categoria di “Eccellenza”, ma anche la conquista del primato di squadra più giovane dell’Emilia Romagna. Una doppia soddisfazione per una società che da sempre punta sulla crescita dei ragazzi del vivaio e che aveva impostato, fin dall’inizio della stagione, una formazione giovane con l’obiettivo, peraltro non scontato, viste le altre forze in campo, di restare nell’importante categoria.

Domenica 24 aprile è stata per i colori Del Duca Grama una giornata da incorniciare. Il club ha vinto alla mattina il girone nella categoria Giovanissimi Under 14 (la prima volta nella sua storia) e nel pomeriggio con la prima squadra ha raggiunto la matematica salvezza nella categoria Eccellenza, conquistando addirittura il sesto posto nel girone. Un traguardo reso ancora più prestigioso dal fatto che la Del Duca Grama ha ottenuto il primo posto, a livello di Emilia Romagna (ma da una verifica anche a livello nazionale), quale società sportiva che nel corso del campionato di Eccellenza ha fatto giocare più giovani in assoluto.

"Davvero un grande risultato che ci ripaga delle difficoltà e dell’enorme impegno da parte di tutti - scrive in una lettera il presidente Gianni Grandu -. Un grazie va al “giovane” mister Stefano Cassani che alla sua prima esperienza in una categoria come l’Eccellenza, ha ottenuto un risultato straordinario con una squadra di ragazzi, mantenendo fede all’impegno preso con la dirigenza societaria. Una bella soddisfazione personale anche per lui che sicuramente lo ripaga del lavoro svolto e delle difficoltà che nel calcio si incontrano sempre a causa di infortuni, malattie e altre problematiche, ma la perseveranza nel progetto ha comunque dato i suoi frutti più belli".

"Un grazie a nome mio e del gruppo dirigente della Asd Calcio Del Duca Grama per l’obiettivo raggiunto - continua Grandu -, che ci permette di guardare avanti con fiducia sia sotto l’aspetto del settore giovanile che in quello di categoria. Un ulteriore ringraziamento particolare lo vogliamo fare anche a tutto lo Staff tecnico, ai collaboratori e al Direttore sportivo Daniele Iuzzolino e alle tante famiglie che seguono e sostengono la nostra società con serietà, fiducia, entusiasmo e passione. Crediamo che i traguardi raggiunti rappresentino anche un bel modo per dire grazie ai nostri tanti sostenitori e sponsor. Sono successi che danno lustro a tutti coloro che hanno piena fiducia in noi, a partire dalla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo, prima sostenitrice di questo nuovo progetto sportivo. Infine, vogliamo dedicare questa giornata al nostro dirigente e amico Fabio Fiuzzi che purtroppo per motivi di salute non può gioire con noi, ma lo aspettiamo sempre con tanta amicizia!".