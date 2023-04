Calcio, sfuma il sogno della Juniores del Faenza: in finalissima va la Fidentina

Niente da fare per la Under 19 Juniores del Faenza Calcio che viene sconfitta 0-1 in casa dalla Fidentina spinta da un gol di Gargiulo a metà del secondo tempo. E’ stata una partita combattuta, in cui le due squadre si sono equivalse, ma hanno deciso gli episodi. Nel primo tempo, occasioni per Dardi e Gargiulo con pronte risposte dei portieri Cavalli e Luce. Il Faenza ha accusato l’uscita del capitano Ceroni, uscito malconcio da un rude contrasto di un avversario e costretto ad abbandonare il campo tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove gli sono stati messi numerosi punti di sutura.

Nella ripresa la Fidentina va vicinissima al gol con il neoentrato Chiesa che di testa svetta e colpisce la traversa a portiere battuto. Passato il pericolo, il Faenza costruisce due occasioni con Emiliani e soprattutto con Bagnolini, fermato da una tempestiva uscita di piede di Cavalli al limite dell’area. Poco dopo il centravanti manfredo Bagnolini aggancia il pallone e viene atterrato, ma l’arbitro lascia proseguire, negando un evidente calcio di rigore. Il Faenza viene punito alla mezz’ora. Su un traversone da metà campo, Gargiulo viene lasciato colpevolmente solo a centro area e nel contrasto anticipa di testa, forse fallosamente, il portiere Luce in uscita e in acrobazia di sinistro mette in fondo al sacco. Veementi le proteste di Luce che viene espulso. Entra il secondo portiere Focaccia al posto di Piancastelli, ma è solo l’inizio di una situazione di confusione assoluta non gestita a dovere dall’arbitro Campisi.

In pochi minuti, il direttore di gara espelle Errani per una protesta dopo esser stato ammonito per un fallo veniale, poi estrae il cartellino giallo per Savorani autore di un innocuo contrasto a centrocampo, e pochi secondi dopo allontana anche il mister Cavina, reo soltanto di aver fatto presente il senso unico delle decisioni. Con la forza dell’orgoglio il Faenza, in doppia inferiorità numerica, cerca il pari e ci va vicino per due volte con Stefano Albonetti e con Bagnolini fermato dal portiere Cavalli. Dopo cinque minuti di recupero, la Fidentina può esultare per la conquista della finalissima che sarà un derby tutto parmense con il Piccardo Traversetolo che ha sconfitto 5-2 il Colorno ai rigori.