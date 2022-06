Promozione, Andrea Folli è il nuovo allenatore del Faenza

Si rinnova il Faenza calcio e sceglie Andrea Folli come allenatore per la squadra biancoazzurra impegnata nel campionato di Promozione. Succede a Nevio Valdifiori che ha concluso il torneo tre settimane fa al quinto posto nel girone E. Andrea Folli, nato a Lugo il 29 luglio 1986, arriva da una lunga esperienza sulla panchina del Cotignola, prima nel settore giovanile, mentre ancora giocava, e poi, alla guida della Prima squadra, con importanti risultati. Ha infatti vinto la Coppa Italia con il passaggio dalla Prima categoria alla Promozione, e dopo avere mantenuto stabilmente la permanenza in questo campionato, ha conquistato il passaggio in Eccellenza per due volte, prima aggiudicandosi i playoff, e poi con il secondo posto al momento della sospensione nel primo lock down per la pandemia. Nella stagione appena conclusa, nonostante un gran girone di ritorno, il Cotignola non è riuscito a evitare la discesa in Promozione. Di qui la scelta di mister Folli che ritroverà da avversario la squadra gialloblù.

“Ho maturato questa decisione perché si è concluso un percorso di vita e sportivo – dice Andrea Folli – Inizia una nuova avventura ed è per me una soddisfazione poter guidare la Prima Squadra di una società di blasone come il Faenza. Sono onorato per la scelta del club, e cercherò di ripagare la fiducia con il massimo impegno perché la squadra, che sarà impostata sui giovani come tradizione del Faenza calcio, possa proporre un gioco piacevole, essere protagonista in campo e fare bene. Il mio obiettivo personale è di vincere e lasciare un segno nella storia di questa società. Lavorerò in sintonia con il direttore sportivo Nicola Cavina che è mio coetaneo ed è stato collega al corso allenatori Uefa B”.

Il diesse Nicola Cavina, al lavoro per costruire la squadra, dice: “Folli ha il profilo giusto per rilanciare il Faenza perché conosce bene la categoria. Ha avuto un percorso simile al mio tra vivaio e collegamento con la Prima squadra, ed è quindi abituato a lavorare e far crescere i giovani, in sintonia con le esigenze societarie”.

Andrea Folli siederà in panchina al “Bruno Neri” dove è stato protagonista per anni il mitico capitano Floriano Lasi, che ebbe quando giocava nel Baracca Lugo come allenatore assieme al vice Valeriano Montuschi. Le altre squadre in cui ha militato Folli come calciatore sono state il Cotignola, per tante stagioni a inizio e fine carriera, il Vita Granarolo e l’Imolese.