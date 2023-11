Calcio, senza reti il derby Forlì-Ravenna: i giallorossi restano in vetta e allungano

Squadra in casa

Termina senza reti il derby romagnolo di serie D tra Forlì e Ravenna. I giallorossi restano primi in classifica e guadagnano un punto sulle inseguitrici Victor San Marino e Imolese, sconfitte rispettivamente da Certaldo e Corticella. Ora la classifica del girone D dice Ravenna 28, Victor 26 e Imolese 25. Partita combattuta sin da subito, con 5 cartellini gialli già nella prima frazione di gioco. Poche le occasioni da gol, la più nitida capita sui piedi di Tirelli, che lanciato in profondità da Nappello prova a sorprendere Pezzolato con un pallonetto ma alza troppo la mira. Ravenna che chiude il derby in inferiorità numerica, al minuto 83 infatti Nappello riceve il secondo giallo e viene quindi espulso dopo aver detto qualche parola di troppo. Domenica prossima al Benelli arriverà il Progresso.