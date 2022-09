Sanpaimola, Fort diventa calciatore professionista firmando con l'Imolese

Grande notizia per la famiglia del Sanpaimola: il ventenne Federico Fort ha firmato il contratto con l’Imolese di serie C per la stagione 2022/2023. Difensore centrale, classe 2002, Fort è uno dei fiori all’occhiello di un settore giovanile che negli ultimi anni si è elevato di livello, grazie al lavoro essenziale di tanti tecnici preparati ed appassionati della propria attività.

Ne ha fatta di strada in maglia Sanpaimola Federico, partendo dai “Primi Calci” fino alla Juniores, quindi il grande salto in prima squadra in Eccellenza, dove ha lavorato un anno e mezzo. Nel 2020/2021, ad inizio del girone di ritorno, infatti, fu scelto dal Corticella in serie D con cui ha terminato in maniera eccellente la stagione. Il campionato 2021/2022 Fort lo ha giocato in serie D a Mezzolara con cui si è comportato egregiamente, segnando anche diverse reti.

E’ molto soddisfatto dell’operazione Alex Cocchi, il Presidente del Sanpaimola: “Sono felice di esprimere tutta la mia soddisfazione personale, a nome di tutta la Società del Sanpaimola, per l'accordo con l'Imolese che ha portato il nostro talento Federico Fort, classe 2002, nel calcio professionistico, in serie C. Mi complimento con Federico, perché merita questo traguardo. E' un ragazzo che sa lavorare con serietà e dedizione, che ha saputo adattarsi in breve tempo ai salti di Categoria di queste ultime stagioni migliorandosi con continuità. Credo debba essere preso come esempio dai ragazzi della nostra "cantera" che ambiscono al calcio professionistico, per le sue qualità umane che sono un mezzo importante per la trasformazione di un giocatore in erba in un calciatore professionista. Mi complimento, infine, con tutti i nostri allenatori che l'hanno cresciuto dai “primi calci” fino alla prima squadra: il loro lavoro è la base più importante per il raggiungimento degli obiettivi societari, ovvero portare più ragazzi possibile nella nostra prima squadra e nel calcio professionistico".