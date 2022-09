Promozione, un gol per parte tra Fosso Ghiaia e Faenza

Pari e patta tra Fosso Ghiaia e Faenza. Un risultato che sta un po’ stretto ai manfredi, che dopo esser andati sotto nel primo tempo, comunque equilibrato, hanno preso poi le redini del match nella ripresa, e, dopo aver pareggiato, hanno controllato a lungo senza però riuscire ad esser efficaci in zona gol. Buon punto per il mister di casa Alessandro Moregola, ex di turno tra i padroni di casa con i giocatori Vecchi e Riviello, autori entrambi di una buona prova.

La partita

E’ stato il Fosso Ghiaia a passare in vantaggio al 14’ con un diagonale da centro area di Nicoletti, ben servito dall’ex Riviello. Il Faenza ha l’occasione per pareggiare con Ferri, il cui tiro è impreciso. Poi è Giacomo Lanzoni a provarci dalla distanza. Al 41’ Ferri, servito da Giacomo Lanzoni, si viene a trovare davanti al portiere all’altezza dei disco del rigore, ma tira su Marendon in uscita. Nel secondo tempo il Faenza pareggia quasi subito. Il merito è di Alessandro Albonetti che al termine di una bella iniziativa personale impegna il portiere Marendon in una respinta complica del pallone su cui è lesto ad avventarsi Bagnolini che scarica in rete: 1-1. Il Faenza prosegue nella sua azione e mette in difficoltà il Fosso Ghiaia costretto a difendersi.

Le occasioni fioccano, ma i biancoazzurri non sono precisi in zona gol. Ci provano Giacomo e Pietro Lanzoni con tiri dalla distanza mandando la sfera di poco a lato, poi è protagonista Ibrahima, le cui potenti sgroppate sulla fascia mettono in affanno la difesa di casa. L’ala senegalese mette al centro per due volte ottimi palloni da correggere in rete, ma nessun compagno è pronto all’appuntamento con i preziosi assist. Le ultime opportunità sono firmate da Giacomo Lanzoni che sfiora il successo dopo uno scambio con Ibrahima, e poi da Bagnolini con una botta dalla distanza. Domenica 25 settembre (ore 15.30) allo stadio “Bruno Neri” il Faenza affronterà l’A. Placci Bubano Mordano, in un match inedito visto che per la prima volta la squadra imolese milita in Promozione.

Tabellino

Fosso Ghiaia: Marendon, Spighi, Bondi (17’st Curella), Vecchi, Rocchi (30’st Calderoni),Taroni, Riviello (37’st Nicoli), Gramigna, Nicoletti, De Ioris, (25’st Fato), Fabbri (9’st Balaj). A disposizione: Minardi, Nardini, Filippi, Sabbadini. All. Moregola

Faenza: Ravagli, A. Albonetti, Navarro (10’ st De Marco), Gabrielli, Bertoni (21’st Tuzio), Venturelli, Betti (40’st Savorani), Costa, Ferri (1’ st Bagnolini), G. Lanzoni, P. Lanzoni (30 ’st Ibrahima). A disposizione: Luce, F. Lanzoni, G. Errani, L. Errani. All. Folli

Arbitro: Alberani di Ravenna – assistenti: Paglierani di Rimini ed Elezi di Ravenna

Reti: 14’ pt Nicoletti, 3’ st Bagnolini

Ammoniti: Bertoni, Costa, Bondi, Rocchi, Riviello, Gramigna