Eccellenza, la capolista Fya Riccione espugna di misura San Pietro in Vincoli

Non riesce a sbloccarsi lo Spiv, ancora inchiodato a zero punti nel campionato di Eccellenza

Non riesce a sbloccarsi lo Spiv, ancora inchiodato a zero punti nel campionato di Eccellenza. Nel quarto turno di campionato i ravennati ospitano forse l'avversario più difficile del girone, la Fya Riccione, prima a punteggio pieno che espugna San Pietro in Vincoli di misura grazie al centro di Sartori a inizio gara. Il prossimo turno vedrà lo Spiv di scena a Diegaro.

La partita

La partita si sblocca in apertura con una bella iniziativa di Colley sulla destra: il numero 7 è bravo a superare il suo avversario e a crossare in mezzo dove Sartori controlla ed in rovesciata prende il tempo a Laganga per il goal partita. Vantaggio che condiziona il primo tempo con la Fya Riccione abile nel possesso palla e nelle sortite offensive con gli esterni Borghini e Ceccarelli pronti a spingere e dare sostegno alla manovra offensiva. Secondo tempo più nervoso, con i padroni di casa che protestano per un contatto in area ma alla fine chi recrimina è la sponda riccionese per due occasioni di Zuppardo al 69’ e al 70’ che fanno gridare al goal. Discutibile poi il secondo giallo in chiusura per Sartori che nel tentativo di colpire la palla in rovesciata colpisce il difensore e si vede mostrare dal direttore Bruschi il secondo giallo e quindi il cartellino rosso.

Il tabellino

S.P. Vincoli Laganga, Casadio Mattia (7’Strada), Gimelli (70’ Monatanari), Della Pasqua,Casadio Matteo (65’ Felli), De Luca, Rocchi, Bergamaschi, Lombardi, Gjordumi, Gavelli (88’ Zanazani) A disposizione. Casadio Alessandro, Amaducci, Ravaglia, Casanova, Sampaoli. All. Agostino Vezzoli

Fya Riccione Mordenti, Borghini (41’ Mingucci), Ceccarelli, Cannoni, Manfroni, Valeriani, Colley, Enchisi, Zuppardo, Sartori, Carnesecchi (71’ Merciari). A disposizione Sodani, Laurino, Bernacchini, Scarponi, Maggioli, Scotti, Fabbri.

Arbitro Bruschi (Ferrara) Assistenti Bissioni (Cesena), Verdone (Imola)

Ammoniti: Casadio Matteo, Della Pasqua, Strada, Manfroni, Colley.

Espulso 88’ Sartori per doppia ammonizione