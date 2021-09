Troppa Fya Riccione per il Sanpaimola: ravennati travolti 4-0 in trasferta

Il Sanpaimola viene travolto con un poker nella trasferta sul campo della capolista Fya Riccione. Partita che si apre con la combinazione Sartori-Zuppardo con il capitano che alza sopra la traversa. Al 16’ è pericoloso da fuori area Enchisi con una conclusione di destro mentre al 22’ è Zuppardo a presentarsi tu per tu con Baldani concludendo però centralmente. Al 26’ Sartori con un gran tiro di sinistro da fuori area colpisce in pieno la traversa. Al 30’ gran volata di Ceccarelli sulla fascia, entra in area e Baldani in uscita para. Un minuto dopo cavalcata di Cannoni che tira e Baldani devia in angolo. Al 32’ Enchisi ci prova di destro ma nulla da fare. Al 35’ miracolo di Baldoni su una conclusione spettacolare al volo di Enchisi. Al 38’ arriva il meritato vantaggio della Fya Riccione: Colley, uno dei migliori, porta palla e scarica per Sartori che smorza la palla di petto e si gira fulminando Baldani.

Non cambia musica nel secondo tempo con i riccionesi padroni del campo. Al 48’ altra occasione per i locali, Zuppardo smarca Colley che tira e Baldani devia in angolo. Al 52’ punizione di Errani dall’incrocio dell’area, mette al centro e Mordenti para a terra. Al 61’ arriva il raddoppio per i locali con Colley che sprinta sulla fascia per poi smarcare Carnesecchi che la mette in rete con un favoloso esterno sinistro. Al 68’ fallo netto in area su Colley, per Schmid non ci sono dubbio è rigore: Zuppardo trasforma. Bis di Zuppardo al 71’, imbeccato dallo scatenato Colley, che porta a quattro le reti dei ricciononesi per una vittoria mai in discussione ed il primato a punteggio pieno.

Tabellino

FYA RICCIONE – SAMPAIMOLA 4 – 0

FYA RICCIONE: Mordenti (85’ Sodani), Borghini, Ceccarelli, Cannoni (77’ Bernaccini), Manfroni, Valeriani, Colley, Eenchisi, Zuppardo (73’ Merciari), Sartori (81 Laurino), Carnesecchi (80’ Scotti). A disp: Scarponi, Maggili, Pigozzi. All: Taccola

SAMPAIMOLA: Baldani, Mazza, Cerasuolo, Alessandrini M. (73’ Ragazzini T.), Ragazzini, Amadori, Suzzi (73’ Carbone), Alessandrini S., Bonavita, Errani, Battiloro (32’ Vantancolli). A disp: Masetti, Fiengo, Mengolini, Pagani, Regoli, Vinjolli All: Tinti

ARBITRO: Schmid di Rovereto

RETI: 38’ Sartori, 61’ Carnesecchi, 68’ (rig) e 71’ Zuppardo

AMMONITI: Cannoni