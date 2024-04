Calcio, Gadda dopo il poker vincente al Progresso: "Allucinante non essere primi con soli 13 gol subiti"

Il Ravenna piega con un netto 4-0 il Progresso in trasferta e tiene il fiato sul collo del Carpi. Gli emiliani, primi a +2 sui giallorossi, hanno espugnato 3-0 San Mauro Pascoli. Al termine della gara, il tecnico Massimo Gadda ammette: "Ci aspettavamo una partita più difficile, il gol all'inizio ha cambiato gli equilibri. A parte il risultato, la vittoria è più che meritata". Gadda continua poi analizzando l'avversario: "Il Progresso veniva da un momento molto buono, aveva vinto a San Marino, battuto il Corticella, fatto una grande partita a Carpi quindi era un avversario ostico. Mi è piaciuta tanto la concentrazione, lo spirito e la voglia che ci hanno messo i ragazzi".

I tifosi hanno fiducia di poter riprendersi la vetta della classifica ora in mano al Carpi. "Dobbiamo continuare così, vincere come lo stiamo facendo è troppo bello. Non ci devono interessare altri discorsi, dobbiamo vincere le ultime 3 partite con entusiasmo. Due di queste sono in casa con i nostri tifosi che hanno creato un feeling coi ragazzi che non si vedeva da tempo. Per adesso è stato un anno fantastico, questa squadra ha segnato tanti gol e ne ha subiti solo 13 in 31 partite, non essere primi è allucinante. Ma io devo pensare a tenere i ragazzi bene sulla corda e vincere le ultime 3 partite".