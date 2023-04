Al Benelli arriva la Bagnolese, Gadda: "Sono partite che nascondono un sacco di insidie"

A 5 gare dalla fine del campionato il Ravenna si appresta ad ospitare al Benelli la Bagnolese per il turno infrasettimanale del giovedì che precede le festività pasquali. Una gara che a livello di classifica può sembrare indirizzata sulla strada giallorossa ma che nella realtà dei fatti andrà affrontata con grande attenzione per svariati motivi. Il primo è proprio il divario in classifica, gli ospiti sono in piena lotta per evitare la retrocessione diretta e con il campionato in dirittura d’arrivo si presenteranno al Benelli determinati nel cercare di sfruttare ogni occasione per racimolare punti e mantenere la categoria. Il secondo è il risultato dell’andata che, dopo una partita condotta dai giallorossi poco precisi sotto porta, venne vinta dalla Bagnolese grazie a Ferrara che sfruttò l’unica sbavatura della retroguardia del Ravenna regalando ai suoi un inatteso successo. La squadra allenata da Gallicchio è abile a sfruttare la velocità in ripartenza dei propri attaccanti ed al riguardo vede in Tzevtkov la propria punta di diamante con 8 reti segnate, al suo fianco nelle ultime apparizioni il giovane francese ex Taranto Sakoa.

Guardando la classifica anche i giallorossi hanno necessità di macinare punti, il rendimento nelle gare in casa ancora non si addice ad una squadra di vertice ed alla vigilia del trittico di scontri diretti con Forlì, Pistoiese e Carpi, che di fatto definiranno la graduatoria, mettere in cassaforte tre punti sarebbe un ottimo viatico per rinsaldare la zona playoff. In questa settimana breve di lavoro Gadda ha ritrovato la disponibilità di Andrea Tabanelli che però ripartirà dalla panchina per essere utilizzato a gara in corso. Chi invece, scontata la squalifica, si candida a riprendere il posto al centro dell’attacco giallorosso è Guidone che punterà ad aumentare in suo score in campionato, al momento sono 15 le marcature, ma soprattutto a rappresentare quel punto di riferimento per la manovra giallorossa. Sempre out Grazioli.

Il primo a non fidarsi della differenza di graduatoria è proprio il tecnico giallorosso Massimo Gadda che, nel presentare la partita, ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto: "Quando si arriva alla fine ognuno ha il proprio obbiettivo ed ogni squadra ha elementi che possono metterti in difficoltà. Dobbiamo fare una partita molto attenta, umile e continua nell’atteggiamento. Sono partite che nascondono un sacco di insidie, lo storico del nostro campionato dice che abbiamo lasciato dei punti quando sulla carta dovevano essere abbordabili, questo lo sappiamo e sono certo che domani centreremo l’atteggiamento giusto. Sappiamo che non sarà facile e che ogni partita, soprattutto in questo campionato fa storia a se, ma ci faremo trovare pronti".