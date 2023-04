Promozione, il Cervia cede al Gambettola che vince il campionato

Sul campo di San Zaccaria, per l’occasione terreno casalingo, il Cervia non può opporsi al Gambettola (2-4) primo in classifica e vincitore del campionato di Promozione. I biancoverdi scappano già in avvio segnando con Marconi (7′) e raddoppiando con Spadaro (15′). I gialloblù cercano di controbattere, ma le motivazioni fanno la differenza e Spadaro insacca pure il tris (30′). Non è finita però, perché il Cervia non molla e accorcia con i gol di Di Gilio (58′) e Mancini (66′). Soltanto il poker di Falchero (73′) dona il successo definitivo e il salto di categoria alla compagine allenata da Bernacci. Domenica in trasferta col Granata la chiusura del campionato.

Tabellino

Cervia Gambettola 2-4

Cervia: Braggion, Di Gilio, Calandra, Brando, Krastev, Merloni, Valasutean, Ferrani, Sow, Ambrosini, ZattiniA disp: Tabolacci, Mancini, Figini, Sulaj, Milandri, Muccioli, Godoli, Eko, Menghi All Ceccarelli

Gambettola: Golinucci, Di Fino, Marconi, Maioli, Aloisi, Rigoni, Gadda, Tani, Vukaj, Spadaro, Zavatta A disp: Donini, Severi, Limouni, Falchero, Radoi, Osayande, Camaj, Zammarchi, Palumbo All Bernacci

Marcatori: 7′ Marconi, 15′ e 30′ Spadaro, 58′ Di Gilio, 66′ Mancini, 73′ Falchero