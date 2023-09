Eccellenza, il Sanpaimola crolla a Gambettola

Profondo rosso (in tutti i sensi) per il Sanpaimola che crolla al Comunale di Gambettola con un pesante 0-4 e con due espulsioni nel primo tempo che minano nettamente il corso del match. Il primo cartellino rosso è ai danni del portiere Mordenti che, in uscita fuori dall’area entra in contatto con l’attaccante Mancini: per l’arbitro Cavalazzi è fallo da ultimo uomo con conseguente allontanamento dell’estremo difensore. Al suo posto entra Xhija (in sostituzione di Venturoli) che para bene immediatamente la punizione dal limite dell’area di Merciari. Il secondo episodio che cambia completamente gli equilibri arriva allo scadere della prima frazione con Mancini che si invola sulla sinistra per poi accentrarsi in area dove viene contrastato da Succi: anche in questa occasione la decisione dell’arbitro è immediata e prevede il rosso per il centrale ospite e il calcio di rigore poi trasformato con un pallonetto da bomber Longobardi.

Eppure il match per il Sanpaimola si era aperto in maniera propositiva, con Bonavita che al 5’ colpisce di testa a pochi passi dal portiere che para in maniera agevole. Il risultato, già con l’uomo in meno per gli ospiti, si sblocca al 35’ con un gran tiro ad incrociare sul palo lontano dell’esperto attaccante Protino: Xhija si allunga ma non riesce a respingere (1-0). Il raddoppio arriva con il rigore di Longobardi che chiude il primo tempo.

Nella ripresa, Venturi si libera agilmente in area, ma il suo tiro-cross attraversa tutta l’area piccola senza trovare lo specchio dei pali, con il neo entrato Turrini che si allunga senza riuscire a deviare in gol. Al 10’ Xhija compie una prodezza su un tiro a rientrare di Protino, ma la gara, ormai, è a favore dei padroni di casa: al 13’ lo stesso Protino pesca in area il fantasista Merciari che, da due passi, non perdona: 3-0 e partita chiusa, nonostante al cronometro manchino ancora 30’ di gioco. Diversi i cambi effettuati dai mister Orecchia e Bernacci, che favoriscono qualche buona azione da ambo i lati, ma ormai il Sanpaimola non ha più la forza fisica e mentale per riproporsi in attacco in maniera efficace. Accade, così, che a circa 10 minuti dal triplice fischio, Mancini si inventi una prodezza in mezzo ad una manciata di difensori, prima di scagliare sotto alla traversa la palla che vale il poker (4-0). Cala il sipario sul match, con i padroni di casa in festa per il primo successo della propria storia in Eccellenza.

Per il Sanpaimola, prima della gara interna di domenica 24 settembre (ore 15,30) contro Bentivoglio, ci sarà da disputare il secondo turno di Coppa Italia, sempre al “Buscaroli” contro il Medicina Fossatone, mercoledì 20 settembre, alle ore 20,30.

Tabellino

GAMBETTOLA-SANPAIMOLA 4-0 (p.t. 2-0)

Reti: 35’ Protino (G), 45’ rig. Longobardi (G), 58’ Merciari (G), 78’ Mancini (G)

Gambettola: Golinucci, Difino, Alberighi (46’ Rigoni), Marconi, Mengucci (Aloisi), Turci, Vukaj (70’ N.Sancisi), Merciari, Protino (60’ Mari), Mancini, Longobardi (60’ Falchero). A disp: Smeraldi, maioli, M.Sancisi, Esposito. All: Bernacci

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi, Togni (70’ Raffuzzi), Sabbioni (60’ Rossi), Succi, Landini, Venturoli (25’ Xhija), Venturi, Bonavita (59’ Bezzi), Derjai, Fisconi (46’ Turrini). A disp: Brighi, El Ghazali, Graci, Bizzini. All: Orecchia

Arbitro: sig. Cavalazzi di Lugo

Espulsi: 25’ Mordenti (S), Succi (S)