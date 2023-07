Oltre 300 presenze tra i professionisti, Gian Maria Rossi è il nuovo portiere del Ravenna

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per il ritorno di Gian Maria Rossi in giallorosso. Il portiere tornerà a difendere la porta della squadra della propria città dopo 12 anni. Ravennate, cresciuto nel settore giovanile giallorosso l'estremo difensore ha mosso proprio con la maglia del Ravenna i primi passi nel mondo professionistico, debuttando a soli 20 anni in C1 all’Arechi di Salerno, era la stagione 2006/07, quella della storica terza promozione in Serie B sotto la guida di Pagliari. Dopo quattro anni in giallorosso passa alla Fidelis Andria e poi al Bassano Virtus dove rimane 4 stagioni prima di approdare all’Imolese. Torna al Ravenna con un bagaglio di oltre 300 presenze tra i professionisti pronto a portare in dote oltre alle indubbie qualità tecniche, tanta esperienza e tanto carisma che saranno fondamentali per la causa giallorossa.