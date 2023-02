Calcio, colpaccio del Ravenna nella tana della capolista Giana Erminio

Colpaccio del Ravenna che vince 2-0 in casa della capolista Giana Erminio. Già al 3' i giallorossi sono in vantaggio grazie a Marangon, che segna in diagonale sfruttando il suggerimento di capitan Guidone. I romagnoli sfiorano il raddoppio nel primo tempo con Grazioli che sfiora l'eurogol da 25 metri e Marangon, la cui conclusione è salvata sulla linea. Il gol del definitivo 0-2 lo firma Melandri, concludendo un contropiede su assist di Ndreca. Ravenna che sale a quota 41 punti in classifica, in sesta posizione a e a -1 dai playoff. Nel prossimo turno al Benelli arriva la Correggese.