Giovanili Faenza calcio, giornata da dimenticare: la Juniores perde il big match col Sanpaimola

Si ferma il Faenza Under 19 Juniores di Nicola Cavina che viene battuta 1-2 dal capoclassifica Sanpaimola che consolida così il primato, dopo un match molto acceso. Gli ospiti hanno iniziato in modo deciso portandosi avanti con El Bouhali al termine di un batti e ribatti in area con contestazione dei manfredi per un fallo in attacco. Poi è cresciuto il Faenza, mentre il Sanpa ha badato solo a difendersi. All’inizio del secondo tempo, in una delle rare azioni di rimessa, la squadra ospite ha raddoppiato con Carbone, bravo a farsi trovare solo in area e spedire in rete il pallone arrivato dalla destra.

Da quel momento in avanti, il Faenza non ha concesso più un tiro, gettandosi generosamente in avanti per riagguantare il pari. Prima una traversa di Savorani, poi una conclusione di Bosio fuori di un nulla hanno graziato il portiere ospite bravo a intercettare il tocco sottoporta di Andrei Galatanu. Il Faenza ha accorciato le distanze su calcio di rigore realizzato da Bosio e ha continuato a spingere. A pochi minuti dal termine, l’arbitro, apparso incerto in diverse occasioni, ha concesso un altro evidentissimo penalty ai manfredi per un atterramento in area. Leonardo Errani si è incaricato del tiro, ma si è fatto bloccare il pallone dal portiere Farina. I faentini, ancora secondi in classifica, ma incalzati dal Classe, sabato 2 aprile, saranno impegnati sul campo del Russi.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini dopo il turno di riposo, torna in campo al “Bruno Neri” il 3 aprile (ore 10.30) con il Classe. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini perde 4-3 sul campo della Sammaurese con molte recriminazioni sull’arbitraggio e il clima focoso del pubblico. I gol manfredi di Bertozzi, doppietta, e Savorani. Nell’assalto finale, i biancoazzurri non sono riusciti a trovare il pari che sarebbe stato meritato. Il 3 aprile (ore 10.30), match al campo San Rocco contro l’Academy Cattolica. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri impatta 1-1 con il Classe. A segno Dapporto. Domenica 3 aprile (ore 10.30) match in trasferta a Ravenna. L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio vince nettamente con la Juvenilia. Domenica 3 aprile partita a Bubano. Pari per gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro con la Stella Azzurra.