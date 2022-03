Calcio giovanile, i risultati del Faenza: la Juniores perde la vetta

Mezzo passo falso al “Bruno Neri” per l'Under 19 Juniores del Faenza, che pareggia 1-1 con il Fornace Zarattini dopo aver giocato gran parte del match in inferiorità numerica per l’espulsione di Bosio. Al vantaggio di Leonardo Errani segue così il pari di Pizzini. Faenza che perde il primo posto in classifica a vantaggio del Sanpaimola, avversario nel big match del 28 marzo. Prima però, sabato 19 marzo, insidiosa trasferta a San Pietro in Vincoli, terzo in classifica.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini vince 2-1 in trasferta con la Libertas Castel San Pietro, grazie alla doppietta di Taroni. Prossimo turno il 20 marzo (ore 10.30) match al “Bruno Neri” contro il Bakia Cesenatico. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini impatta 1-1 fuori casa con la Savignanese. Gol biancoazzurro di Zoli. Il 20 marzo al campo “San Rocco” (ore 10.30) big match con la capolista Rimini. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri vince 4-1 con il Bakia Cesenatico grazie alla doppietta di Cavessi e alle reti di Emiliani e Francesconi. Il 20 marzo (ore 10.30) trasferta a Medicina.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio supera in trasferta nettamente lo Stuoie Lugo. Ottimo risultato di buon auspicio per il gran derby del 20 marzo match al campo “Samorini” della Virtus Faenza. Gli Esordienti 2009 di Pietro Errani tornano in campo e vincono con il Sanpaimola. Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro vincono sui tre tempi con lo Sparta Castel Bolognese.