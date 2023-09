Calcio, i risultati delle giovanili di Faenza e Virtus: vittoria in trasferta per l'Under 19

Prosegue sicuro il suo cammino l’Under 19 Elite del Faenza Calcio di Nicola Cavina che ha vinto in trasferta sul campo della Savignanese con i gol di Zani e Zoli. I pari età della Virtus Faenza di Alexander Tosti hanno invece pareggiato in casa 2-2 con il Medicina Fossatone, grazie alle reti di Righini e Sangiorgi. Nel prossimo turno, per il Faenza posticipo in trasferta a Classe lunedì 2 ottobre, mentre la Virtus sarà in campo sabato 30 ottobre a Cesenatico.

Sconfitta di misura per l’Under 17 Super Elite (2007) della Virtus di Daniele Valmori battuta 3-2 dallo Juventus Club Parma. Le due reti biancoverdi sono state firmate da Salami. Nel torneo Under 16 regionale (2008) il Faenza di Alberto Fiorentini ha invece vinto 8-3 con la Portuense (doppiette di Longo e Said, reti di Mambelli, Lika, Badiali e Nenni), mentre nel campionato Under 16 inteprovinciale (2008) la Virtus di Mattia Ravara ha superato 4-2 il Lugo 1982 con i gol di Servidei, Tassinari, Ndiaye, Monti, poi è stata superata dal Castel Guelfo 5-4 (reti faentine di Rhondali, Gaetta e doppietta di Servidei).

Per quanto riguarda le due squadre Giovanissimi Under 15 (2009), la regionale con i colori della Virtus, affidata a Graziano Fantoni dopo la prima partita persa 2-0 in trasferta con Granamica, si è rifatta vincendo 3-2 con il Misano (reti faentine di Bassetti e Ricci). La provinciale di Matteo Negrini inizierà domenica 1 ottobre. Nella stessa giornata, debutto anche per l’Under 14 provinciale Faenza (2010) di Fabrizio Ciottoli.