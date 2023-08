Il Ravenna trova i gol in amichevole col Sanpaimola: in gran spolvero gli attaccanti

E’ un buon Ravenna quello visto in campo contro il Sanpaimola, i giallorossi tengono bene il campo controllando il pallone e verticalizzando appena possibile per gli attaccanti che dimostrano di sapere dialogare tra loro e trovare con facilità la via della rete. Il risultato finale è di 7-0 per i bizantini. Nella prima frazione mattatore Sabbatani con due reti, seguito da Spezzano e Mancini, ma Mordenti decisivo in almeno due occasioni a limitare il passivo. Sull’unica sbavatura difensiva giallorossa della gara, che vede Bonavita conquistarsi un rigore, ci mette una pezza Rossi che para dagli undici metri. Nella ripresa lo spartito non cambia con i giallorossi che nonostante i cambi mantengono la fisionomia impostata da Gadda e trovano altre 3 reti grazie a Tirelli ed alla doppietta di Luis. Ravenna che scenderà di nuovo in campo giovedì sera nel triangolare di Medicina contro United Riccione e Medicina Fossatone.

Tabellino

Sanpaimola – Ravenna FC 0-7

Marcatori: 7’, 35′ Sabbatani, 32′ Spezzano, 46′ Mancini, 57’ Tirelli, 66’, 91’ Luis

Note: Rossi para un rigore a Bonavita al 45’

SANPAIMOLA: Mordenti (Raffuzzi), Vecchi (Donatini), Togni (Bugani), Sabbioni, Succi, Landini (Ramzi), Venturi (Brighi), Venturoli (Fisconi), Bonavita (El Ghazali), Derjai (Graci), Bezzi (Turrini). A disposizione: De Stefano. All. Orecchia

RAVENNA FC: Rossi, Mancini (46’ Di Fatta), Spezzano, Boccardi (75’ Drappelli), Magnanini, Sabbatani (46’ Tirelli), Alluci, Campagna (58’ Ravaglia), Vinci (46’ Pavesi – 70’ Calandrini), Nappello (46’ Luis), Rrapaj (46’ Marino). A disposizione: Cordaro, Gobbo, Sare, Fumagalli. All. Gadda