Eccellenza, Sanpaimola sconfitto di misura in trasferta dal Granamica

Comincia con un passo falso la stagione 2023/2024 del Sanpaimola che scivola 1-0 sul campo del Granamica. Ma è un passo falso che non fa giustizia alla mole di gioco prodotta dai ragazzi di mister Orecchia che, infatti, appare molto sereno e soddisfatto al termine della gara. Il punteggio si sblocca ad un quarto d’ora dalla fine, grazie ad un calcio di rigore trasformato in gol da bomber Xhulio Karapici ed assegnato per un contatto in area su palla inattiva. Da sottolineare il possesso palla dei ravennati che riescono ad imbrigliare le velleità dei padroni di casa, per poi gestire lungamente il pallino del gioco.

Il Sanpaimola arriva vicinissimo alla rete in due occasioni clamorose, con la traversa colpita da Niccolò Venturi e, successivamente da Stefano Bezzi. In quest'ultima occasione, si fa trovare pronto Graci che tira, ma il portiere Farinella respinge con un grande intervento. Finisce tra gli applausi per i padroni di casa che pescano i primi 3 punti della stagione e per i giallorossoblu che mostrano tanta qualità e volontà su un campo storicamente ostico. Domenica 10 settembre, alle 15,30, esordio casalingo al “Buscaroli” di Conselice, contro un Diegaro uscito malamente sconfitto in casa 0-3 dal Castenaso alla prima della stagione.

Tabellino

GRANAMICA-SANPAIMOLA 1-0 (p.t. 0-0)

Rete: 78’ rig. Karapici (G)

Granamica: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Ganzaroli (66’ Mezzadri), Frignani, Chinappi (46’ Cavina), Karapici, Finessi (87’ Langella). A disp: Calzati, Chiarini, Maietti, Magagni, Nannini, Del Bianco. All: Marchini

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi, Togni (87’ Raffuzzi), Sabbioni, Succi, Landini, Turrini (78’ Bugani), Venturi (87’ Arrouby), Bonavita, Derjai (58’ Graci), Bezzi (70’ Fisconi). A disp: Xhija, Rossi, Venturoli, Brighi. All: Orecchia

Arbitro: Oristanio di Perugia