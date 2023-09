A Granarolo comincia il campionato del Sanpaimola, Orecchia: "Pronti a iniziare questo percorso"

Domenica 3 settembre, alle 15,30, si accenderanno i riflettori sul campionato 2023/2024 di Eccellenza Emilia Romagna, girone B. Il Sanpaimola del confermatissimo mister Andrea Orecchia ripartirà dalla splendida stagione 2022/23 conclusa al 4° posto alle spalle di San Marino, Progresso e Russi, davanti a Medicina Fossatone, Savignanese e Granamica. Fu la miglior stagione (per risultati e cammino in campionato) della storia del Sanpaimola e servirà un’altra impresa per confermarsi sugli stessi livelli.

I giallorossoblu debutteranno sull’ostico campo sintetico di Granarolo dell’Emilia, nel bolognese, contro un Granamica che vuole, a sua volta, confermarsi sul livello mostrato nella scorsa stagione. E che ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione superando 1-0 il Bentivoglio nel derby di Coppa Italia, grazie alla rete di Mezzadri allo scadere del primo tempo. Da tenere sotto controllo il reparto offensivo dei felsinei, in maniera speciale Karapici, autore di diverse reti in pre-season e di ben 17 gol nella scorsa stagione, ma anche Mezzadri, Chinappi, Finessi e Ganzaroli. Solitamente positivo anche il portiere Farinella.

In maniera piuttosto similare, i due mister Orecchia (Sanpaimola) e Marchini (Granamica) puntano forte su ragazzi giovani che hanno parecchia voglia di emergere e di competere in una categoria per sua natura difficile. Nello scorso campionato, a fronte del 2-0 del Sanpaimola (S.Alessandrini e Bonavita) dell’andata, ci fu la vittoria 1-0 del Granamica nella gara di ritorno, con rete di Baldazzi.

Le parole di mister Orecchia

“Domani inizierà il campionato con il Sanpaimola che ha alle spalle cinque settimane con un gruppo giovane e straordinario che si è messo a disposizione, che ha voglia di migliorare e ha voglia di crescere. Sono molto soddisfatto, quindi. Per quanto riguarda il nostro primo avversario, il Granamica è un'ottima squadra che ha fatto un buon precampionato: prevedo una partita in cui sicuramente incontreremo delle difficoltà ed in cui dovremo essere bravi a capire e a leggere le situazioni che si creeranno. Stiamo lavorando anche per questo, perché ogni partita ha degli sviluppi sia in fase difensiva sia in fase offensiva, ma anche a livello emozionale diverso. Stiamo allenando anche questo aspetto. Di conseguenza siamo pronti a iniziare questo percorso. Siamo tutti volenterosi di mettere il meglio di noi per noi stessi e per la società che ogni giorno ci fa veramente trovare tutto a disposizione”