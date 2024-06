Calcio, Ignazio Cipriani acquisisce il 100% del Ravenna

Il Ravenna comunica che, nella mattinata di oggi, martedì 25 giugno, è stato perfezionato il closing per il passaggio del 100% delle quote della società ad Ignazio Cipriani. Il nuovo presidente incontrerà gli organi di stampa in una conferenza fissata nella mattinata del 4 luglio per illustrare il progetto sportivo per la città di Ravenna. Mancava solo l'ufficialità, ma l'operazione era già stata annunciata da Cipriani stesso, che 11 giorni fa aveva rilasciato le prime dichiarazioni da presidente giallorosso, promettendo l'impegno di portare il club in massima serie.