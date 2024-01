Il Faenza non va oltre il pari con la Due Emme: biancoazzurri a tre punti dalla Sampierana

Non riesce ad accelerare il Faenza Calcio che non va oltre il pareggio 0-0 sul campo della Due Emme, terzultima in classifica, ma decisa a non cedere nulla. Così dopo la bella vittoria sul Fratta, bissata in Coppa con la Portuense, la squadra biancoazzurra non è riuscita a cogliere un successo che poteva essere alla portata, ma si è dovuta accontentare di un punto come nel match di andata. Il Faenza ha sicuramente notevole rammarico, perchè ha costruito un maggior numero di occasioni, ma la Due Emme ha fatto la sua partita e ha legittimato la divisione della posta con almeno un paio di tiri pericolosi.

La squadra biancoazzurra comincia con il piglio giusto e il giovane Emiliani, in campo dall’inizio per la prima volta, con un calcio di punizione dal limite impegna Cappelli portiere della Due Emme in una non facile deviazione in angolo. E’ poi il biancorosso Altieri a liberarsi bene in area e tirare alto sopra la traversa. Per i biancoazzurri, ancora Emiliani ci prova con una botta al volo, ma Cappelli devia in calcio d’angolo.

Sulla battuta di Pezzi dal corner, è il veterano Manaresi a colpire di testa con perfetto tempismo, ma Cappelli sfodera una paratona e respinge sulla linea. Dalla parte opposta, il portiere biancoazzurro Ruffilli è attento su Giacobbi. All’inizio del secondo tempo, il centravanti Collini se ne va in contropiede dopo aver spinto forse in modo irregolare Gabrielli e si presenta solo davanti a Ruffilli che gli nega il gol con un intervento da campione. L’allenatore del Faenza Agostino Vezzoli cerca di cambiare inserendo il giovane Bagnolini accanto a Lucarelli, e in effetti la squadra biancoazzurra da quel momento in poi domina il campo, lasciando solo spazio ai contropiedi della Due Emme.

I due attaccanti manfredi si trovano subito bene: Bagnolini di tacco serve un pallone filtrante a Lucarelli che di destro colpisce la traversa. Poi è il portiere Cappelli a dire di no a Lucarelli, ben servito da Prati, con una parata pregevole su distanza ravvicinata. La Due Emme costruisce in contropiede e va al tiro con Castagnoli che trova pronto Ruffilli. L’ultima occasione è del Faenza, ma Stefano Albonetti colpisce l’esterno della rete. Domenica 4 febbraio il Faenza sarà ancora in trasferta a Cattolica per affrontare il Torconca.