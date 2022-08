Juniores Del Duca, l'allenatore: "L'entusiasmo nei ragazzi non manca e questo mi dà fiducia"

Due settimane fa anche la formazione Juniores della Del Duca Grama è tornata in campo e domani giocherà la prima amichevole della pre season contro il Gatteo, con inizio alle 16,30, nel campo di Pisignano di Cervia. Sono tutti ragazzi molto giovani, alcuni addirittura in età da Allievi, guidati dal tecnico Enrico Pozzi. Un gruppo molto rinnovato rispetto alla passata stagione, in quanto alcuni giocatori più promettenti sono entrati a far parte definitivamente della prima squadra.

Allenamenti serrati in questi primi giorni di ripresa dopo le vacanze, in maniera da arrivare in forma per la prima partita del Campionato regionale Juniores U19, che partirà il 10 settembre. L’undici biancazzurro è stato inserito nel Girone E e la prima gara sarà in trasferta contro il Castenaso Calcio. “La squadra è davvero molto giovane – commenta mister Pozzi – ha quindi bisogno di crescere e di migliorare, ma l’entusiasmo nei ragazzi non manca e questo mi dà fiducia in vista del campionato. Il gruppo è buono, con ampi margini di miglioramento, vista l’età degli atleti, e ci sono giocatori di qualità che hanno solo bisogno di aumentare il loro bagaglio tecnico e tattico”.



“Sarà sicuramente un campionato difficile - aggiunge Pozzi -, incontreremo formazioni ben attrezzate con giocatori di età superiore, in quanto tra noi ci sono ragazzi del 2005-2006 e addirittura 2007. E anche questo può fare la differenza, ma non ci dobbiamo spaventare in quanto dalla nostra abbiamo l’entusiasmo e la voglia di lottare sempre per ottenere il massimo. In questo senso ci stiamo preparando con scrupolo e tanta passione. Avremo trasferte lontane poichè siamo inseriti in un girone con squadre bolognesi e in alcuni casi i ragazzi saranno costretti ad uscire prima da scuola. Già la prima trasferta a Castenaso non è proprio vicina, ma intanto cominciamo con i primi test delle amichevoli”.