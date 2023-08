Togni (Sanpaimola): "Siamo una squadra giovane, ma con giocatori forti e motivati a fare bene"

Sarà certamente uno dei protagonisti della stagione ormai alle porte: Samuel Togni si presenta ai tifosi del Sanpaimola, con tanto entusiasmo e un evidente desiderio di ben figurare con la nuova maglia. Classe 2002, Togni può giocare indifferentemente a centrocampo come in difesa sulla fascia sinistra, mettendo a disposizione di mister Orecchia ottime soluzioni, anche a partita in corso.

Samuel Togni, le tue principali esperienze in carriera?

“Sicuramente i 7 anni a Forlì fino alla prima squadra, con cui ho esordito in serie D: è stata una grande emozione! Poi il prestito a gennaio a Classe in Eccellenza (con 2 gol, ndr), con cui ho guadagnato una salvezza entusiasmante. Infine l’anno scorso a Cattolica sempre in Eccellenza (3 gol, ndr)”.

Quali ritieni essere le tue principali caratteristiche tecniche e gli aspetti, invece, che vuoi migliorare?

“Sono un mancino con buona tecnica; posso giocare in varie zone dal campo, sia da terzino che a centrocampo, mettendomi sempre a disposizione della squadra. Devo migliorare il piede debole e voglio potenziare sempre di più la velocità di pensiero della giocata”.

Il Sanpaimola ha una rosa molto giovane e con grandi obiettivi?

“Confermo che siamo una squadra giovane, ma con giocatori forti e motivati a far bene”.

Con Mister Orecchia avrete modo di crescere tecnicamente e umanamente?

“Concordo assolutamente: Orecchia è un grande mister!”

Che obiettivi dovrà raggiungere il Sanpaimola?

“L’obiettivo principale è quello di fare un campionato di livello, cercando di arrivare più in alto possibile”.