Juniores Del Duca, ultima amichevole contro la Polisportiva Aurora prima dell'inizio del campionato

Torna in campo sabato pomeriggio alle 17 la formazione Juniores della Del Duca Grama nella seconda amichevole pre season contro la Polisportiva Aurora, squadra che milita in Seconda categoria. Si giocherà nel campo sportivo di Pisignano di Cervia. Un test impegnativo, ormai alla vigilia del campionato regionale di categoria.

L’allenatore Enrico Pozzi si aspetta ovviamente dai suoi ragazzi un ulteriore passo avanti, dopo la buona prestazione di sabato scorso, in cui non sono mancati impegno e buoni spunti di gioco. “Sono rimasto abbastanza soddisfatto della prova data dalla squadra al debutto in campo – commenta il mister – Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi, il loro approccio alla gara e il loro essere propositivi per tutta la durata della partita. Gli allenamenti stanno andando bene e vedo che i giocatori mi seguono con attenzione e impegno. In questa fase abbiamo accentuato la preparazione a livello fisico, quindi i ragazzi sono un po’ affaticati, ma questo fa parte del lavoro progressivo che stiamo svolgendo in vista dell’inizio del campionato”.

Le aspettative sul test di sabato: “La squadra dovrà dimostrare qualcosina in più sia a livello tecnico che tattico, anche perché sabato 10 settembre inizia il campionato e il tempo stringe. Sicuramente dobbiamo crescere e dobbiamo anche farlo in fretta, comunque sono contento in quanto sono tutti molto giovani, si impegnano e tutto sommato stanno anche rispondendo bene. Per questo dalla gara di domani mi attendo un passettino in più quanto ad atteggiamento in campo, aggressività e voglia di fare bene”.