La Juniores Del Duca ospita l'Azzurra Romagna, Pozzi: "Venderemo cara la pelle"

Debutto davanti al pubblico di casa per la formazione Juniores della Del Duca Grama, che sabato alle 15 sarà di scena allo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna per affrontare l’Azzurra Romagna. La voglia di riscattare la sconfitta di sette giorni fa a Castenaso è grande, ma anche questa volta l’avversario è tutt’altro che agevole. I biancazzurri, infatti, si troveranno sempre davanti formazioni più strutturate dal punto di vista anagrafico, ma la voglia di fare bene e di lottare ad armi pari è sempre grande. Lo conferma anche mister Enrico Pozzi, soddisfatto dell’impegno che i ragazzi mettono sempre in allenamento. “In questo campionato partite facili non ce ne sono sia né per noi né per gli avversari - commenta il tecnico –. Veniamo da una sconfitta che non ci deve demoralizzare perché per 70 minuti la squadra ha tenuto bene il campo, secondo i nostri principi di gioco, quindi sono fiducioso. Venderemo cara la pelle, ne sono certo, anche perché in settimana i ragazzi hanno lavorato bene, mi seguono, sono carichi, sono entusiasti. Poi è anche la prima gara che giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, un motivo in più per fare bene e mettere in campo grinta e determinazione”.

Sull'avversario e la sfida che sarà: “Conosco poco la squadra, ma poco cambia in quanto in questo momento sono focalizzato sui miei ragazzi, dobbiamo guardare principalmente al nostro lavoro e la fiducia mi arriva dal fatto che siamo in crescita. Dalla sfida mi aspetto in ogni caso la massima attenzione e la massima concentrazione perché sappiamo bene che basta un minimo episodio, una minima disattenzione, per essere penalizzati” chiude l'allenatore.