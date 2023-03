Giovanili Faenza calcio, la Juniores riprende la vetta. Tutti i risultati

Riparte subito l’Under 19 del Faenza di Nicola Cavina che vince 3-1 al “Bruno Neri” con la Libertas Castel San Pietro con i gol di Ceroni, Emiliani e Zoli tornando in vetta da sola per la contemporanea sconfitta casalinga della Savignanese. Ora a due partite dalla fine manca davvero poco per conquistare il passaggio alla fase successiva a eliminazione diretta. Il prossimo match sarà sabato 18 marzo (ore 15) a Forlì sul campo della Pianta. L’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini vince 1-0 con il Medicina Fossatone grazie al gol di Dardi. Prossimo match domenica 19 marzo in trasferta sul campo del Fossolo 76. L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini vince il recupero in trasferta a 2-0 a Bellaria con i gol di Francesconi e Baha, poi perde di misura in casa 0-1 con la Pianta Forlì. Il 19 marzo trasferta sul campo del Ravenna 1913.

La Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri perde 2-4 sul campo dell’Accademia Rimini calcio. In gol Berrah e Collina per i manfredi. Nella prossima giornata c'è il turno di riposo. L’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio pareggia 1-1 sul campo del Real Fusignano grazie al gol di Dalmonte. Domenica 19 marzo (ore 10.30), partita al campo “San Rocco” con la Dozzese. Applausi per i Pulcini 2012 di Angelo Marchetti (pari con Pianta e poi successi con Granata e Meldola) e i Pulcini 2013 di Edo Drymishi che vincono entrambi il torneo Segavecchia di Forlimpopoli.