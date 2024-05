'La Partita del Cuore', oltre 1000 persone all'evento benefico del Ravenna calcio

Un successo oltre le attese per "La Partita del Cuore" organizzata dal Ravenna Football Club. È stata infatti registrata una partecipazione di oltre mille persone entusiaste, dimostrando una grande sensibilità da parte della città alla causa sostenuta da Agebo. Una serata coinvolgente e partecipata che ha visto scendere in campo tre squadre - Tifosi, Sponsor e Staff giallorossi - impegnate in avvincenti gare da 45 minuti l’una. Tra agonismo, passione e giocate anche tecnicamente di rilievo, ha avuto la meglio sulle altre la squadra dello staff, guidata magistralmente da Gadda e Sciaccaluga che hanno deliziato con giocate di alta scuola come erano abituati a fare sul manto del Benelli.

La serata è stata un trionfo di sport, solidarietà e generosità, con i tifosi del Ravenna Fc, lo staff del club e gli sponsor che si sono uniti per sostenere l'Associazione Agebo. È stato un momento indimenticabile vedere i tifosi esprimere il loro amore per il calcio, lo staff dimostrare coesione e determinazione, e gli sponsor rendere possibile questo evento con il loro prezioso sostegno. Tutti i proventi della biglietteria saranno devoluti all’associazione Agebo, che da oltre 25 anni è impegnata per assistere i bambini in degenza presso l'ospedale S. Maria delle Croci.

Una parte emozionante della serata è stata la sfilata della RFC Academy e la premiazione dei giovani talenti del settore giovanile giallorosso: i due ragazzi più meritevoli per rendimento scolastico hanno infatti ricevuto una borsa di studio del valore di 500 euro per agevolare il proprio percorso di studi. Riconosciuti anche due premi speciali da parte del partner Mirabilandia al più piccolo atleta del settore giovanile giallorosso e all’unica ragazza dell’Academy. Nei prossimi giorni verrà organizzato un evento presso il reparto di Pediatria dell’ospedale S. Maria delle Croci per la consegna dei fondi raccolti con questa partecipata iniziativa.

Claudia Zignani, direttore generale del Ravenna Fc, commenta: "Questa serata è stata un grande successo grazie alla partecipazione straordinaria ed entusiasta di tifosi, staff e sponsor. Siamo orgogliosi di aver contribuito a una causa così importante e ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. E’ stato particolarmente emozionante vedere il Benelli così gremito e potere condividere un messaggio di sensibilizzazione sociale così importante con tutti i ragazzi del nostro settore giovanile".

Stefania Fongoli, presidente dell'associazione Agebo, aggiunge: "Siamo profondamente grati al Ravenna FC e a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto 'La Partita del Cuore'. E’ stato davvero toccante vedere quante persone abbiano partecipato a questo evento e quanto entusiasmo abbiano portato in campo e sugli spalti. Questi fondi ci aiuteranno a continuare a fornire assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il ricovero, cercando di portare un sorriso in momenti di difficoltà".