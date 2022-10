Calcio femminile, Ravenna women sconfitto sul campo della capolista Lazio

Il Ravenna Women regge solo un tempo contro la capolista Lazio Women chiudendo la gara con 3 reti subite e 0 segnate. Le padrone di casa forti del primo posto in classifica erano le favorite da pronostico. Un buon primo tempo per un Ravenna volenteroso che ha messo in campo grinta non rischiando niente e contenendo ogni sortita della Lazio. Nei primi minuti del secondo tempo emergono i valori tecnici delle padrone di casa con il primo goal di Visentin al 3’ dell'1 a 0. In svantaggio il Ravenna si è disunito, regalando alla Lazio un rigore messo a segno al 5’ da Chatzinikolaou. Qui si è chiusa la partita con la Lazio brava a far girar palla per poi colpire un'ultima volta al 26’ esimo con Fuhlendorff. Domenica prossima partita impegnativa contro la blasonata Brescia, mercoledì 2 impegno con la Sampdoria in Coppa Italia delle ex Carrer e Gardel.

Tabellino

TABELLINO

Lazio - Ravenna: 3 - 0

Campo Sportivo Formello / C.S. Campo Aquile

Via di Santa Cornelia, 1000 - Formello (RM)

Reti: 3’ st Visentin (LA), 5’ st rig. Chatzinikolau (LA), 26’ st Fuhlendorff (LA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi (30’ st Mascia), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa (18’ st Candeloro), Gianesin (35’ st Carli), Mariani Elena (30’ st Scarpelli), Raggi (35’ st Giovagnoli), Vicenzi, Gardel

A disposizione: Casarasa

All. Massimo Ricci

S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.

Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolau (25’ st Jansen), Fuhlendorff (41’ st Palombi), Castiello (37’ st Vivirito), Toniolo, Falloni (41’ st Khellas), Colombo, Guidi, Pittaccio, Visentin (37’ st Proietti)

A disposizione: Savini, Groff, Musolino, Natalucci

All. Massimiliano Catini

Ammonite/i: Massimiliano Catini (LA), Gianesin (RA), Giovagnoli (RA)