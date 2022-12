Calcio, a Sorbolo il Ravenna viene rimontato e sconfitto dal Lentigione

Si chiude con una sconfitta il 2022 del Ravenna. A Sorbolo contro il Lentigione i padroni di casa passano 2-1. Vanno in vantaggio i romagnoli al 18' grazie all'autogol di Rossi su corner battuto da Spinosa, ma gli emiliani impattano subito (20') con Agnello, che devia in rete il colpo di testa di Gozzi. Protestano gli ospiti per un presunto fuorigioco, Gadda viene ammonito. La rete del definitivo 2-1 la realizza Rossi di testa al 54', su servizio di Michael. Giallorossi fermi a metà classifica con 27 punti in compagnia di Prato e Real Forte Querceta, il prossimo impegno nell'anno nuovo (8 gennaio) vedrà i romagnoli di scena a Prato.