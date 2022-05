Finale playoff serie D, il Ravenna cade negli ultimi minuti contro il Lentigione

Nella finale playoff al Benelli a festeggiare è il Lentigione, che con due reti nel finale espugna Ravenna. La prima a 5' dal termine grazie a Esposito che sfrutta l'assist di Sala, autore a sua volta del gol che chiude definitivamente i conti nei minuti di recupero. Nonostante la doppia vittoria dei giallorossi in campionato contro gli emiliani (entrambe per 3-1), nella gara più importante i ragazzi di Dossena steccano. Con un successo il Ravenna non avrebbe avuto diritto alla promozione in Serie C, ma sarebbe stato il primo club nella graduatoria utile al ripescaggio in caso di mancata iscrizione alla categoria superiore da parte di una o più squadre.