Parte male l'avventura di Casamenti al Faenza, sconfitto dalla Libertas Castel San Pietro

Non basta neppure il cambio di allenatore, da Folli a Casamenti, per interrompere la spirale negativa del Faenza calcio sconfitto anche dalla Libertas Castel San Pietro, vittorioso 2-0. La squadra biancoazzurra appare in evidente difficoltà psicologica prima che tecnica. Privo di diversi giocatori tra infortuni e squalifiche, il Faenza ha subito nel primo tempo l’aggressività della Libertas Castel San Pietro, affamata di punti. Molto attivo l’attaccante Maranini che si è reso pericoloso già a inizio gara. Un esordio sfortunato per il nuovo allenatore Moreno Casamenti a cui si preannuncia un duro lavoro per cercare di far risalire la squadra. Il prossimo match domenica 19 marzo (ore 14.30) allo stadio “Bruno Neri” con una formazione in piena zona salvezza e attualmente ai play-out come il Cotignola assume una importanza fondamentale per la stagione che si è complicata da inizio anno.

La partita

Al 17’ il Faenza si affaccia in avanti quando su cross di Giacomo Lanzoni è Missiroli di testa a colpire la palla che finisce a lato. Due minuti dopo è Petrullo della formazione di casa che prova un tiro a incrociare che termina fuori. Al 24’ la Libertas passa in vantaggio grazie a uno svarione collettivo della difesa del Faenza che in superiorità numerica riesce a farsi trafiggere. Se ne va in verticale Petrullo che evita l’opposizione debole di Francesco Lanzoni e sull’uscita avventata di Luce mette al centro un pallone morbido che Luca Gabrielli non riesce a intercettare, mentre Navarro scivola sulla linea di porta ed è così un gioco da ragazzi per Maranini mettere in porta da meno di un metro. Lo stesso Maranini ci prova senza successo poco dopo, imitato da Ravaglia.

Nel secondo tempo il Faenza ha una buona opportunità all’inizio con Navarro che su calcio piazzato mette di testa di poco a lato. Ma poco dopo la Libertas chiude i giochi. Al 17’ su lancio della difesa, Francesco Lanzoni non riesce a intercettare lasciando il via libera a Pozzato che dopo dieci metri entra in area e, mal contrastato da Luca Gabrielli, prende la mira e di destro manda la palla a giro ad insaccarsi sul secondo palo. Il Faenza fa molto possesso palla, ma senza incidere mai in fase offensiva.

Tabellino

Libertas Castel San Pietro: Taormina, D. Borsetti (30’ st Cavina), Lo. Gabrielli, Negroni, Ravaglia, Balducci, Maranini (41’ st Parigi), Di Santo (30’st T. Borsetti), Petrullo (36’ st D. Giangregorio), Masoudi (22’ st F. Giangregorio), Pozzato. In panchina: Bortolotti, Venturoli, Gordini, Bittini, All. Saporetti

Faenza: Luce, F. Lanzoni, A. Albonetti, Bertoni, Navarro, Lu.Gabrielli, P. Lanzoni (17’ st S. Albonetti), Errani (23’ st Demarco), Bagnolini (32’ st Betti), G. Lanzoni, Missiroli. In panchina: Focaccia, Shermadhi, Karaj, Ceroni, Tuzio, Savorani. All. Casamenti

Arbitro: Zannoni di Cesena

Reti: 24’ pt Maranini, 17’ st Pozzato

Ammoniti: Maranini, Negroni